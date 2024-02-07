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الاختبارات الشفهية والعملية باليوم الدراسي

2/7/2024 9:48:59 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد دليل أنظمة وإجراءات الاختبارات، المواعيد المنظمة لاختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 1445، اليوم الخميس والأحد المقبل موعدًا لبدء الاختبارات الشفهية أو العملية، وتكون ضمن اليوم الدراسي، وينفذ الاختبار التحريري للمادة ذات الجانبين ((العملي أو الشفهي))، التي تتساوى فيه درجة التحريري مع العملي أو الشفهي، أو تقل فيه درجة التحريري عن الدرجة المخصصة ((العملي أو الشفهي))، خلال فترة الاختبارات الشفهية أو العملية.
زمن الإجابة
أكد الدليل، أن بدء الاختبارات التحريرية الخميس المقبل، وجاء تحديد زمن الإجابة في الاختبارات التحريرية على النحو التالي:
الصفوف من الثالث الابتدائي إلى الثالث المتوسط
. المواد التي تتراوح حصصها بين 1 إلى 2 حصتين: ساعة واحدة.
. المواد التي عدد حصصها 3 إلى 4 حصص: ساعة ونصف.
. المواد التي عدد حصصها 5 حصص فما فوق: ساعتان.
. مواد الاختبار التحريري ذات الجانبين، التي يكون فيها الجانب العملي نصف الدرجة أو أكثر فيخصص له ساعة واحدة.
المرحلة الثانوية
. المواد التي تتراوح حصصها بين 1 إلى 2 حصتين: ساعة ونصف.
. المواد التي عدد حصصها 3 إلى 4 حصص: ساعتان.
. المواد التي عدد حصصها 5 حصص فما فوق: ساعتان ونصف.
. مواد الاختبار التحريري ذات الجانبين، التي يكون فيها الجانب العملي نصف الدرجة أو أكثر فيخصص له ساعة واحدة.

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