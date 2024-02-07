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10 مشروعات للتصريف منجزة ومتأخرة بجدة

2/7/2024 9:48:59 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغت نسبة الإنجاز في مشروعات تخفيض منسوب المياه السطحية جميع أحياء جدة المرحلة الثانية 99.30%، كما بلغت نسبة الإنجاز في مشروعات تخفيض منسوب المياه السطحية ((المرحلة الثالثة)) 93.90%، بينما وصلت نسبة الإنجاز في مشروعات تخفيض منسوب المياه السطحية ((المرحلة الرابعة)) 97.40%.
وطبقًا لأمانة جدة فقد شهدت مشروعات تصريف مياه الأمطار نسبة إنجاز متقدمة في 5 مشروعات بحي الهدى وجزء من الأجاويد، ومشروع حلول لتصريف مياه الأمطار بحي طيبة، ومشروع حلول لتصريف مياه الأمطار بحي المحمدية، ومشروع تنفيذ حلول تصريف مياه الأمطار بطريق الحرمين - الجزء الأول، ومشروع تصريف مياه الأمطار لحي المنار.
مشروعات تصريف متأخرة في نسب الإنجاز
1- منطقة المروة 2.23%.
2- العبارة الصندوقية بشارع حائل 2.93%.
3- أبرق الرغامة 2.90%.
4- حي البساتين 12.10%.
5- حي الفردوس 19.69%.

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