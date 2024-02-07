10 مشروعات للتصريف منجزة ومتأخرة بجدة

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- Al Watan) بلغت نسبة الإنجاز في مشروعات تخفيض منسوب المياه السطحية جميع أحياء جدة المرحلة الثانية 99.30%، كما بلغت نسبة الإنجاز في مشروعات تخفيض منسوب المياه السطحية ((المرحلة الثالثة)) 93.90%، بينما وصلت نسبة الإنجاز في مشروعات تخفيض منسوب المياه السطحية ((المرحلة الرابعة)) 97.40%.
وطبقًا لأمانة جدة فقد شهدت مشروعات تصريف مياه الأمطار نسبة إنجاز متقدمة في 5 مشروعات بحي الهدى وجزء من الأجاويد، ومشروع حلول لتصريف مياه الأمطار بحي طيبة، ومشروع حلول لتصريف مياه الأمطار بحي المحمدية، ومشروع تنفيذ حلول تصريف مياه الأمطار بطريق الحرمين - الجزء الأول، ومشروع تصريف مياه الأمطار لحي المنار.
مشروعات تصريف متأخرة في نسب الإنجاز
1- منطقة المروة 2.23%.
2- العبارة الصندوقية بشارع حائل 2.93%.
3- أبرق الرغامة 2.90%.
4- حي البساتين 12.10%.
5- حي الفردوس 19.69%.
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