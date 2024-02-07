موافقة الحاكم الإداري شرط الدفن بمكة والمدينة

(MENAFN
- Al Watan) اشترطت وزارة الصحة أخذ الموافقات على الدفن في مقابر منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة من الحاكم الإداري، وذلك في حالة الوفيات من خارج منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وبيّنت الوزارة أنه قبل تسليم أي جثمان من الوفيات الداخلية للدفن أو للترحيل، سواء كانت الوفاة طبيعية أو غير طبيعية، يجب على مأمور الوفيات الرجوع إلى ملفه الطبي، والتأكد من عدم وجود ما يتطلب إبلاغ الجهات الأمنية المختصة مثل ((وفيات السجون، والمنومين بسبب الحوادث العرضية)). كما يجب تسجيل وإدخال جميع بيانات المتوفين بالحاسب الآلي ساعة إدخال الجثمان الثلاجة حسب البيانات المتوافرة، وعدم اعتماد تبليغ الوفاة إلا بعد صدور الأمر بالدفن، ويجب عمل بيان أسبوعي لجميع الجثث المحفوظة بالثلاجة، ورفعه للجهات الأمنية المسوؤلة عن تلك الجثث، وإرسال صورة لمنسق الشئون الصحية بالإمارة، وذلك لتعجيل الدفن، ومتابعة الوفيات المتأخرة.
من دليل الوفيات بالمستشفيات والطب الشرعي
- الموافقة الأمنية شرط إدخال المتوفى الثلاجة
- تحديد اسم المتوفى
- تاريخ وساعة الوفاة
- ظروف وملابسات الوفاة
- التاريخ المرضي وأهلية المتوفى
- تحديد ظروف الوفاة
- فحص الجثة ظاهريا وإصدار التقرير المبدئي للوفاة
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