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موافقة الحاكم الإداري شرط الدفن بمكة والمدينة

2/7/2024 9:48:59 PM
(MENAFN- Al Watan) اشترطت وزارة الصحة أخذ الموافقات على الدفن في مقابر منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة من الحاكم الإداري، وذلك في حالة الوفيات من خارج منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وبيّنت الوزارة أنه قبل تسليم أي جثمان من الوفيات الداخلية للدفن أو للترحيل، سواء كانت الوفاة طبيعية أو غير طبيعية، يجب على مأمور الوفيات الرجوع إلى ملفه الطبي، والتأكد من عدم وجود ما يتطلب إبلاغ الجهات الأمنية المختصة مثل ((وفيات السجون، والمنومين بسبب الحوادث العرضية)). كما يجب تسجيل وإدخال جميع بيانات المتوفين بالحاسب الآلي ساعة إدخال الجثمان الثلاجة حسب البيانات المتوافرة، وعدم اعتماد تبليغ الوفاة إلا بعد صدور الأمر بالدفن، ويجب عمل بيان أسبوعي لجميع الجثث المحفوظة بالثلاجة، ورفعه للجهات الأمنية المسوؤلة عن تلك الجثث، وإرسال صورة لمنسق الشئون الصحية بالإمارة، وذلك لتعجيل الدفن، ومتابعة الوفيات المتأخرة.
من دليل الوفيات بالمستشفيات والطب الشرعي
- الموافقة الأمنية شرط إدخال المتوفى الثلاجة
- تحديد اسم المتوفى
- تاريخ وساعة الوفاة
- ظروف وملابسات الوفاة
- التاريخ المرضي وأهلية المتوفى
- تحديد ظروف الوفاة
- فحص الجثة ظاهريا وإصدار التقرير المبدئي للوفاة

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