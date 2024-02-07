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الصلح خير

2/7/2024 9:48:58 PM
(MENAFN- Al Watan) نجحت إدارة الاتحاد في تقريب وجهات النظر بين مدرب العميد، الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، وقائد النمور المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، وطوت صفحة الأزمة التي نشبت بين المدرب واللاعب، بعدما شهدت الأسابيع الماضية، دخول بنزيما في صراع مع جاياردو، بسبب غيابه عن التدريبات قبل السفر إلى معسكر دبي.
وبينت مصادر أن إدارة النادي قررت إنهاء الأزمة بين الطرفين وفتح صفحة جديدة خلال الأيام المقبلة.
وأوضحت أن سبب الخلاف بين الطرفين هو رفض كريم بنزيما الاستمرار في التدريبات الخاصة، أثناء تواجد الفريق بمعسكر دبي.
واشتعل الخلاف عندما عاد جاياردو وقرر عدم مشاركة بنزيما في المناورة الفنية عقب مباراة الفيصلي الأخيرة، ليتحول النجم الفرنسي إلى التدريبات في صالة الألعاب الرياضية.

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