(MENAFN
- Al Watan) نجحت إدارة الاتحاد في تقريب وجهات النظر بين مدرب العميد، الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، وقائد النمور المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، وطوت صفحة الأزمة التي نشبت بين المدرب واللاعب، بعدما شهدت الأسابيع الماضية، دخول بنزيما في صراع مع جاياردو، بسبب غيابه عن التدريبات قبل السفر إلى معسكر دبي.
وبينت مصادر أن إدارة النادي قررت إنهاء الأزمة بين الطرفين وفتح صفحة جديدة خلال الأيام المقبلة.
وأوضحت أن سبب الخلاف بين الطرفين هو رفض كريم بنزيما الاستمرار في التدريبات الخاصة، أثناء تواجد الفريق بمعسكر دبي.
واشتعل الخلاف عندما عاد جاياردو وقرر عدم مشاركة بنزيما في المناورة الفنية عقب مباراة الفيصلي الأخيرة، ليتحول النجم الفرنسي إلى التدريبات في صالة الألعاب الرياضية.
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