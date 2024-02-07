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الراجحي يتصدر المتسابقين والعطية أبرز الغائبين

2/7/2024 9:48:58 PM
(MENAFN- Al Watan) يرعى أمير منطقة حائل رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل تويوتا الدولي 2024، الأمير عبدالعزيز بن سعد ظهر في متنزه المغواة انطلاق رالي حائل الدولي في نسخته الـ20، الذي يستمر لمدة 3 أيام من الـ8 وحتى الـ10 من فبراير الجاري بمشاركة 164 سائقا وملاحا بينهم 7 نساء من 24 جنسية و97 مركبة.
مرحلة استعراضية
ستكون البداية اليوم بحفل الانطلاق والمرحلة الاستعراضية ثم تبدأ المرحلة الأولى في اليوم التالي وفي اليوم الختامي بداية المرحلة الثانية وحفل توزيع الجوائز ويُمثّل رالي حائل الجولة الأولى لموسم 2024 من كأس العالم لراليات ((باخا كروس كنتري)) للاتحاد الدولي للسيارات ((فيا))، والجولة الافتتاحية من كأس الشرق الأوسط ((باخا)) التابعة للاتحاد الدولي للسيارات، والجولة الافتتاحية من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، والجولة الأولى من كأس العالم لراليات ((باخا كروس كنتري)) للدراجات النارية التابعة للاتحاد الدولي، بتنظيم وزارة الرياضة بالتعاون مع هيئة تطوير منطقة حائل والاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية.
وبدأت اللجنة الفنية، أمس، في الفحص الفني للسيارات المشاركة بعد أن تم التسجيل والتحقيق الإداري، وأقيم مؤتمر صحفي للجنة المنظمة للرالي.
غياب العطية
في الوقت الذي يغيب فيه حامل اللقب السائق القطري ناصر العطية عن السباق والذي كان قد انسحب من رالي دكار الذي أقيم في السعودية بسبب ((مشاكل ميكانيكية)) في سيارته، يتصدر السائق السعودي يزيد الراجحي، المتسابقين المشاركين في رالي حائل تويوتا الدولي 2024 ساعيا لتحقيق اللقب، كما يشارك في الرالي كل من: البرتغالي جواو فيريرا، والأرجنتينيين خوان كروز، وفيرناندو الفاريز، والليتواني روكاس باكيوسكا، والقطريون عبدالله الربان، وأحمد الكواري، وعبدالله الخليفي، والكويتيون سالم الظفيري، وناصر العجمي، ومشاري الظفيري، والبرازيليان جواو دياز، وجونتر هينكليمان، والإسبانيان إدوارد بونز سون، والكسندر توريل بوكوي، والإكوادوري برادلي الكسندر، والإيطاليان امريقو فينتورا، وتوليو لويجي، والمجري بال لونيال، والأوروجويّ لويس هيندرسون.
- 164 متسابقا يتنافسون في رالي حائل
- المتسابقون يمثلون 24 دولة
- 7 سائقات ينافسن الرجال في الرالي
- حامل اللقب ناصر العطية أبرز الغائبين
- يزيد الراجحي يتصدر المتنافسين للظفر باللقب.

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