الراجحي يتصدر المتسابقين والعطية أبرز الغائبين

(MENAFN
- Al Watan) يرعى أمير منطقة حائل رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل تويوتا الدولي 2024، الأمير عبدالعزيز بن سعد ظهر في متنزه المغواة انطلاق رالي حائل الدولي في نسخته الـ20، الذي يستمر لمدة 3 أيام من الـ8 وحتى الـ10 من فبراير الجاري بمشاركة 164 سائقا وملاحا بينهم 7 نساء من 24 جنسية و97 مركبة.
مرحلة استعراضية
ستكون البداية اليوم بحفل الانطلاق والمرحلة الاستعراضية ثم تبدأ المرحلة الأولى في اليوم التالي وفي اليوم الختامي بداية المرحلة الثانية وحفل توزيع الجوائز ويُمثّل رالي حائل الجولة الأولى لموسم 2024 من كأس العالم لراليات ((باخا كروس كنتري)) للاتحاد الدولي للسيارات ((فيا))، والجولة الافتتاحية من كأس الشرق الأوسط ((باخا)) التابعة للاتحاد الدولي للسيارات، والجولة الافتتاحية من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، والجولة الأولى من كأس العالم لراليات ((باخا كروس كنتري)) للدراجات النارية التابعة للاتحاد الدولي، بتنظيم وزارة الرياضة بالتعاون مع هيئة تطوير منطقة حائل والاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية.
وبدأت اللجنة الفنية، أمس، في الفحص الفني للسيارات المشاركة بعد أن تم التسجيل والتحقيق الإداري، وأقيم مؤتمر صحفي للجنة المنظمة للرالي.
غياب العطية
في الوقت الذي يغيب فيه حامل اللقب السائق القطري ناصر العطية عن السباق والذي كان قد انسحب من رالي دكار الذي أقيم في السعودية بسبب ((مشاكل ميكانيكية)) في سيارته، يتصدر السائق السعودي يزيد الراجحي، المتسابقين المشاركين في رالي حائل تويوتا الدولي 2024 ساعيا لتحقيق اللقب، كما يشارك في الرالي كل من: البرتغالي جواو فيريرا، والأرجنتينيين خوان كروز، وفيرناندو الفاريز، والليتواني روكاس باكيوسكا، والقطريون عبدالله الربان، وأحمد الكواري، وعبدالله الخليفي، والكويتيون سالم الظفيري، وناصر العجمي، ومشاري الظفيري، والبرازيليان جواو دياز، وجونتر هينكليمان، والإسبانيان إدوارد بونز سون، والكسندر توريل بوكوي، والإكوادوري برادلي الكسندر، والإيطاليان امريقو فينتورا، وتوليو لويجي، والمجري بال لونيال، والأوروجويّ لويس هيندرسون.
- 164 متسابقا يتنافسون في رالي حائل
- المتسابقون يمثلون 24 دولة
- 7 سائقات ينافسن الرجال في الرالي
- حامل اللقب ناصر العطية أبرز الغائبين
- يزيد الراجحي يتصدر المتنافسين للظفر باللقب.
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