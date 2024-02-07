الوحدة يختبر جهوزيته بالأهلي

(MENAFN
- Al Watan) يخوض الوحدة اليوم مباراته الودية الخامسة خلال فترة التوقف الحالية، حينما يواجه نظيره الأهلي، على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بمقر النادي الأهلي، ضمن تحضيرات الفريقين لاستئناف دوري روشن السعودي للمحترفين.
أمام ميدانيا،ركز مدرب الوحدة، اليوناني جيورجوس دونيس، على تدريبات التسديد على المرمى، وأخضع لاعبيه لعدة تدريبات من أجل إجادة المهارة المهمة، والتي تساعد على فك تكتلات المنافسين، وذلك خلال مران فرسان مكة خلال اليومين الماضيين، الذي يقع ضمن المرحلة الثانية من تحضيرات الفريق لاستئناف منافسات دوري روشن السعودي، وتحديدا موقعة الطائي في الـ16 من فبراير الجاري.
MENAFN07022024000089011017ID1107825137
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.