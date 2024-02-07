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الوحدة يختبر جهوزيته بالأهلي

2/7/2024 9:48:58 PM
(MENAFN- Al Watan) يخوض الوحدة اليوم مباراته الودية الخامسة خلال فترة التوقف الحالية، حينما يواجه نظيره الأهلي، على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بمقر النادي الأهلي، ضمن تحضيرات الفريقين لاستئناف دوري روشن السعودي للمحترفين.
أمام ميدانيا،ركز مدرب الوحدة، اليوناني جيورجوس دونيس، على تدريبات التسديد على المرمى، وأخضع لاعبيه لعدة تدريبات من أجل إجادة المهارة المهمة، والتي تساعد على فك تكتلات المنافسين، وذلك خلال مران فرسان مكة خلال اليومين الماضيين، الذي يقع ضمن المرحلة الثانية من تحضيرات الفريق لاستئناف منافسات دوري روشن السعودي، وتحديدا موقعة الطائي في الـ16 من فبراير الجاري.

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