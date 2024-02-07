زعامة الرياض لمن

(MENAFN
- Al Watan) الهلال والنصر وبينهما ذهب، هذا بحد ذاته يوحي بمواجهة نارية، وقمة مثيرة، فما بالك وأن تكون المواجهة على زعامة الرياض، حينما يتواجهان اليوم، على ملعب المملكة آرينا، في ختام منافسات بطولة كأس موسم الرياض، التي انطلقت في الـ29 من يناير الماضي، بمشاركة قطبي العاصمة الكبيرين، وإنتر ميامي الأمريكي الذي قاده نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وكان الهلال تغلب على إنتر ميامي 3/4، في افتتاح البطولة وافتتاح الملعب الجديد، قبل أن يحسم العالمي مباراته أمام نفس الفريق، بسداسية نظيفة.
ودوما ما تتسم مباريات الكبيرين بندية وإثارة كبيرة، بسبب الصراع التاريخي بين الطرفين، فلمن تكون زعامة
حسم اللقب
على الرغم من أن كأس موسم الرياض، بطولة ودية، لكنها ستشعل صراع المنافسة بين الهلال والنصر كالعادة، وكلا الفريقين مؤهل للظفر بالذهب، ولا مجال أمام الهلال سوى الفوز للتتويج بطلا للكأس، فيما النصر يخوض المواجهة بفرصتين الفوز والتعادل، كونه يتفوق على نده التاريخي بفارق الأهداف.
رد الاعتبار
يسعى النصر لتحقيق الانتصار في المباراة من أجل رد الاعتبار أمام جماهيره، بعد خسارته من الهلال بثلاثية دون رد بدوري روشن السعودي للمحترفين.
ومن المنتظر أن يشارك قائد العالمي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، في القمة، بعد تعافيه من الإصابة، إذ كان يعاني من إصابة عضلية أبعدته عن مباراة إنتر ميامي، ولكنه عاد للتدريبات الجماعية مؤخرا لتتأكد جاهزيته، لكن مشاركته كلاعب أساسي ما زالت محل شك.
عودة الدوليين
شهدت الأيام الأخيرة، التحاق اللاعبين الدوليين بتدريبات الهلال والنصر، استعدادا لخوض المباراة المرتقبة.
ويمتلك الثنائي العاصمي مجموعة مميزة من اللاعبين الدوليين الذين فشلوا في استكمال مشوارهم مع منتخبات بلادهم في بطولتي كأس إفريقيا وآسيا 2023.
قيمة سوقية عالية
دوما ما تتسم مواجهات العملاقين بالندية والإثارة، لكنها تحظى في الفترة الأخيرة بأهمية قصوى بعد ضم أبرز نجوم الكرة العالمية مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو وساديو ماني رفقة النصر، وكاليدو كوليبالي وروبن نيفيز وميتروفيتش ونيمار الذي يغيب عن الملاعب حاليا للإصابة.
وانعكست الانتدابات الحديثة على القيمة السوقية للفريقين، فيتصدر الهلال ترتيب قائمة الأندية السعودية بإجمالي 241.9 مليون يورو، فيما يأتي النصر عند المرتبة الثالثة برصيد 144 مليون يورو، وفقا لموقع ((ترانسفير ماركت)).
مواجهات محتملة
يبدو أن صراع الكبيرين هذا الموسم لن يتوقف على مواجهتين أو حتى 3 مباريات، في كافة المنافسات المختلفة، فبخلاف مواجهة اليوم، قد يتواجه الفريقان اللذان سبق وأن تواجها خلال الموسم الحالي مرتين سابقتين، عندما التقيا في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، وحينها انتصر النصر 1/2، وتوج بطلا، والثانية في الجولة الـ15 لدوري روشن السعودي وكسبها الزعيم 3/صفر، فيما ستكون مواجهة اليوم هي الثالثة بين العملاقين، على أن يتجدد اللقاء بينهما مرة رابعة في نصف نهائي كأس السوبر السعودي الذي لم يتم تحديد موعده حتى الآن بعد تأجيل إقامته في يناير الماضي نظير تحضيرات الأخضر ومشاركته في كأس آسيا، أما المواجهة الخامسة فستكون في الجولة الـ32 للدوري، وربما تسبقها مواجهتهما في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حال أسفرت القرعة عن صدام جديد بينهما. وتقام قرعة الدور نصف النهائي في الـ6 من مارس المُقبل، بحضور الهلال والنصر والخليج والاتحاد، لتكون الديربي السادس هذا الموسم بين القطبين، هذا فضلًا عن إمكانية المواجهة في نصف نهائي دوري أبطال آسيا (ذهابا وإيابا) حال التأهل لاحقًا، حيث سيلعب النصر ضد الفيحاء، والهلال مع سباهان أصفهان الإيراني في ثمن النهائي أولا، وفي حال عبورهما دور الـ16 وربع النهائي، ليرتفع عدد مواجهاتهما المحتملة هذا الموسم إلى 8 مرات.
طاقم نسائي
أسندت قيادة القمة إلى طاقم تحكيم نسائي أمريكي بقيادة الدولية توري بينسو، وهي المرة الأولى التي يدير فيها طاقم حكام نسائي ديربي العاصمة، أو أيا من مباريات المسابقات السعودية.
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