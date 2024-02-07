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زعامة الرياض لمن

2/7/2024 9:48:58 PM
(MENAFN- Al Watan) الهلال والنصر وبينهما ذهب، هذا بحد ذاته يوحي بمواجهة نارية، وقمة مثيرة، فما بالك وأن تكون المواجهة على زعامة الرياض، حينما يتواجهان اليوم، على ملعب المملكة آرينا، في ختام منافسات بطولة كأس موسم الرياض، التي انطلقت في الـ29 من يناير الماضي، بمشاركة قطبي العاصمة الكبيرين، وإنتر ميامي الأمريكي الذي قاده نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وكان الهلال تغلب على إنتر ميامي 3/4، في افتتاح البطولة وافتتاح الملعب الجديد، قبل أن يحسم العالمي مباراته أمام نفس الفريق، بسداسية نظيفة.
ودوما ما تتسم مباريات الكبيرين بندية وإثارة كبيرة، بسبب الصراع التاريخي بين الطرفين، فلمن تكون زعامة

حسم اللقب
على الرغم من أن كأس موسم الرياض، بطولة ودية، لكنها ستشعل صراع المنافسة بين الهلال والنصر كالعادة، وكلا الفريقين مؤهل للظفر بالذهب، ولا مجال أمام الهلال سوى الفوز للتتويج بطلا للكأس، فيما النصر يخوض المواجهة بفرصتين الفوز والتعادل، كونه يتفوق على نده التاريخي بفارق الأهداف.
رد الاعتبار
يسعى النصر لتحقيق الانتصار في المباراة من أجل رد الاعتبار أمام جماهيره، بعد خسارته من الهلال بثلاثية دون رد بدوري روشن السعودي للمحترفين.
ومن المنتظر أن يشارك قائد العالمي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، في القمة، بعد تعافيه من الإصابة، إذ كان يعاني من إصابة عضلية أبعدته عن مباراة إنتر ميامي، ولكنه عاد للتدريبات الجماعية مؤخرا لتتأكد جاهزيته، لكن مشاركته كلاعب أساسي ما زالت محل شك.
عودة الدوليين
شهدت الأيام الأخيرة، التحاق اللاعبين الدوليين بتدريبات الهلال والنصر، استعدادا لخوض المباراة المرتقبة.
ويمتلك الثنائي العاصمي مجموعة مميزة من اللاعبين الدوليين الذين فشلوا في استكمال مشوارهم مع منتخبات بلادهم في بطولتي كأس إفريقيا وآسيا 2023.
قيمة سوقية عالية
دوما ما تتسم مواجهات العملاقين بالندية والإثارة، لكنها تحظى في الفترة الأخيرة بأهمية قصوى بعد ضم أبرز نجوم الكرة العالمية مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو وساديو ماني رفقة النصر، وكاليدو كوليبالي وروبن نيفيز وميتروفيتش ونيمار الذي يغيب عن الملاعب حاليا للإصابة.
وانعكست الانتدابات الحديثة على القيمة السوقية للفريقين، فيتصدر الهلال ترتيب قائمة الأندية السعودية بإجمالي 241.9 مليون يورو، فيما يأتي النصر عند المرتبة الثالثة برصيد 144 مليون يورو، وفقا لموقع ((ترانسفير ماركت)).
مواجهات محتملة
يبدو أن صراع الكبيرين هذا الموسم لن يتوقف على مواجهتين أو حتى 3 مباريات، في كافة المنافسات المختلفة، فبخلاف مواجهة اليوم، قد يتواجه الفريقان اللذان سبق وأن تواجها خلال الموسم الحالي مرتين سابقتين، عندما التقيا في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، وحينها انتصر النصر 1/2، وتوج بطلا، والثانية في الجولة الـ15 لدوري روشن السعودي وكسبها الزعيم 3/صفر، فيما ستكون مواجهة اليوم هي الثالثة بين العملاقين، على أن يتجدد اللقاء بينهما مرة رابعة في نصف نهائي كأس السوبر السعودي الذي لم يتم تحديد موعده حتى الآن بعد تأجيل إقامته في يناير الماضي نظير تحضيرات الأخضر ومشاركته في كأس آسيا، أما المواجهة الخامسة فستكون في الجولة الـ32 للدوري، وربما تسبقها مواجهتهما في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حال أسفرت القرعة عن صدام جديد بينهما. وتقام قرعة الدور نصف النهائي في الـ6 من مارس المُقبل، بحضور الهلال والنصر والخليج والاتحاد، لتكون الديربي السادس هذا الموسم بين القطبين، هذا فضلًا عن إمكانية المواجهة في نصف نهائي دوري أبطال آسيا (ذهابا وإيابا) حال التأهل لاحقًا، حيث سيلعب النصر ضد الفيحاء، والهلال مع سباهان أصفهان الإيراني في ثمن النهائي أولا، وفي حال عبورهما دور الـ16 وربع النهائي، ليرتفع عدد مواجهاتهما المحتملة هذا الموسم إلى 8 مرات.
طاقم نسائي
أسندت قيادة القمة إلى طاقم تحكيم نسائي أمريكي بقيادة الدولية توري بينسو، وهي المرة الأولى التي يدير فيها طاقم حكام نسائي ديربي العاصمة، أو أيا من مباريات المسابقات السعودية.

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