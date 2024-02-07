هيبة العميد
التاريخ
2/7/2024 9:48:58 PM
(MENAFN
- Al Watan) استعاد الاتحاد شيئا من توهجه في دوري روشن السعودي للمحترفين، وفرض بعضا من هيبة العميد على مضيفه الطائي، وتغلب عليه 3 /صفر، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية، المؤجلة من الجولة الـ19 للدوري، سجل للنمور عبدالرزاق حمدالله ((8))، فيصل الغامدي ((42))، رومارينيو ((87))، ليرفع العميد رصيده إلى 31 نقطة مستعيدا المركز الخامس، وظل فارس الشمال على 17 نقطة في المركز الـ16 أحد مراكز الهبوط لدوري Yelo لأندية الدرجة الأولى.
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