Thursday, 08 February 2024 06:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هيبة العميد

2/7/2024 9:48:58 PM
(MENAFN- Al Watan) استعاد الاتحاد شيئا من توهجه في دوري روشن السعودي للمحترفين، وفرض بعضا من هيبة العميد على مضيفه الطائي، وتغلب عليه 3 /صفر، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية، المؤجلة من الجولة الـ19 للدوري، سجل للنمور عبدالرزاق حمدالله ((8))، فيصل الغامدي ((42))، رومارينيو ((87))، ليرفع العميد رصيده إلى 31 نقطة مستعيدا المركز الخامس، وظل فارس الشمال على 17 نقطة في المركز الـ16 أحد مراكز الهبوط لدوري Yelo لأندية الدرجة الأولى.

MENAFN07022024000089011017ID1107825135

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث