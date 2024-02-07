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هجمات الحوثيين تهديد جديد لإمدادات الطاقة إلى الاتحاد الأوروبي

2/7/2024 9:48:57 PM
(MENAFN- Al Watan) تشكل الهجمات التي يشنها المتمردون الحوثيون في اليمن تهديدا جديدا لمستقبل إمدادات الطاقة إلى الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة، والذي يعتمد على الغاز الطبيعي المستورد لتشغيل المصانع وتوليد الكهرباء وتدفئة المنازل.
وتمر الناقلات التي تحمل الغاز الطبيعي المسال - والذي يتم تبريده بشكل فائق للسفر عن طريق السفن بدلا من خطوط الأنابيب - بشكل روتيني عبر البحر الأحمر، وقد تم بالفعل إلغاء العديد من الشحنات إلى إيطاليا.
وهو ما يسبب القلق، خاصة أن أوروبا لا تزال تتصارع مع تداعيات أزمة الطاقة بعد أن قطعت روسيا الغاز الطبيعي إلى حد كبير عن القارة بسبب غزو أوكرانيا.
فيما يلي بعض الأمور الأساسية التي يجب معرفتها حول التهديد الذي تتعرض له إمدادات الطاقة الأوروبية من الصراع:
ضربات عشوائية
ويطلق الحوثيون طائرات مسيرة وصواريخ على السفن التي تمر عبر الأراضي التي يسيطرون عليها بالقرب من مضيق باب المندب الضيق في الطرف الجنوبي للبحر الأحمر.
ويقول الحوثيون إنهم يضربون السفن المتجهة إلى إسرائيل لدعم حركة حماس المسلحة في حربها مع إسرائيل، على الرغم من استهداف سفن أخرى أيضًا. ردًا على ذلك، قامت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بمهاجمة مواقع إطلاق الحوثيين في اليمن منذ منتصف يناير.
ودفعت المخاوف الأمنية شركات الشحن وبعض شركات الطاقة إلى إعادة توجيه السفن حول الطرف الجنوبي لإفريقيا بدلا من المرور عبر قناة السويس في الطرف الشمالي للبحر الأحمر. وهذا يؤدي إلى إطالة الرحلة إلى أوروبا من الموردين في الشرق الأوسط، مثل قطر، لمدة أسبوع أو أكثر وزيادة التكاليف.
وتم إلغاء حوالي %70 من شحنات الغاز الطبيعي المسال القادمة من قطر والتي كانت متجهة إلى المحطة الرئيسية في إيطاليا على البحر الأدرياتيكي في يناير.
الغاز الطبيعي المسال
يؤدي تبريد الغاز الطبيعي إلى درجة حرارة 162 درجة مئوية تحت الصفر (260 درجة فهرنهايت تحت الصفر) إلى تحويله إلى سائل وتقليل حجمه بمقدار 600 مرة بحيث يمكن تخزينه وشحنه على متن سفن مصممة خصيصًا.
وعند وصوله، يتم إعادة تسخينه إلى غاز ونقله عبر خطوط الأنابيب إلى شركات التوزيع والمستهلكين الصناعيين ومحطات الطاقة.
واعتمدت أوروبا لعقود من الزمن على الغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب من روسيا. وانتهى ذلك فجأة بعد أن غزت روسيا أوكرانيا وقطعت معظم إمداداتها. وأصبح الغاز الطبيعي المسال شريان حياة، حيث سارعت الحكومة الألمانية، على سبيل المثال، إلى بناء محطات الاستيراد العائمة على ساحلها الشمالي.
وفي العام الماضي، مر 12.9% من الغاز الطبيعي المسال في أوروبا عبر البحر الأحمر من الموردين في الشرق الأوسط. وقال كوشال راميش، نائب رئيس شركة ريستاد إنرجي، إن هذا يعني أن ((الإغلاق الممتد لطريق البحر الأحمر من الشرق الأوسط يشكل خطرًا على الإمدادات لأوروبا)).
التأثير على الإمدادات
وحتى الآن، لم يكن هناك تأثير يذكر على أسعار الغاز الطبيعي. في الواقع، انخفضت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي منذ بدء هجمات الحوثيين، وتحصل أوروبا على فترة راحة لأن الطلب على الغاز الطبيعي ضعيف وسط تباطؤ الاقتصاد. كما أدى النمو البطيء في الصين إلى انخفاض المنافسة. ولا يتعين على شحنات الغاز الطبيعي المسال القادمة من الولايات المتحدة أن تمر عبر البحر الأحمر.
وفي الوقت نفسه، لا يزال الغاز عبر خطوط الأنابيب يتدفق من النرويج وأذربيجان، وتشتري أوروبا بعض الغاز الطبيعي المسال من روسيا على الرغم من العقوبات.
وكان أحد العوامل الرئيسية هو الجهود التي بذلتها أوروبا لملء المخزون تحت الأرض بالغاز قبل فصل الشتاء: فقد امتلأ المخزون بنسبة تزيد عن %70 مع انتهاء معظم موسم التدفئة.
وقال راميش من ريستاد، إن هذا يعني أن ((تأثير الأسعار سيتأخر حتى يتم سحب مخزون الغاز في أوروبا بشكل كافٍ)).
أهمية الغاز الأمريكي
ارتفعت صادرات الغاز الأمريكية بشكل حاد بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022، واحتفلت إدارة بايدن بتسليم الغاز إلى أوروبا وآسيا كسلاح جيوسياسي رئيسي ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ومنذ ذلك الحين، توقف الرئيس جو بايدن مؤقتًا عن الموافقة على مقترحات جديدة لمحطات تصدير الغاز الطبيعي المسال.
وقالت وزيرة الطاقة جنيفر جرانهولم، إن التوقف سيسمح للمسؤولين بدراسة تأثير مشاريع الغاز الطبيعي المسال على تغير المناخ والاقتصاد الأمريكي والأمن القومي. وأضافت أن هذا الإجراء لن يؤثر على خمس محطات تمت الموافقة عليها بالفعل وقيد

ووصفت جمعية الصناعة يوروغاز تصرفات بايدن بأنها ((مثيرة للقلق))، وقالت إن واردات الغاز الأمريكية ((من المقرر أن تلعب دورًا حاسمًا في أمن الطاقة الأوروبي)) في حالة حدوث نقص محتمل.
ومع ذلك، قال المحلل تاجليابيترا، إنه مع الموافقة بالفعل على الكثير من قدرات التصدير الجديدة، فإن قرار بايدن ((لن يكون له تأثير على المدى القصير أو حتى المتوسط ​​على أوروبا)).
لقد تضاعفت قدرة الولايات المتحدة على الغاز الطبيعي المسال منذ أن بدأت الصادرات بشكل جدي قبل أقل من عقد من الزمن، ومن المقرر أن تتضاعف مرة أخرى في إطار المشاريع التي تمت الموافقة عليها بالفعل.
وقالت كلوديا كيمفيرت، الخبيرة الاقتصادية في المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية والأستاذة في جامعة لوفانا: ((إن توسيع البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يمثل مخاطرة اقتصادية كبيرة، ومن المرجح أن ينتهي الأمر كأصول

مخاوف استمرار الصراع
هناك مخاوف من أن تمتد الحرب، وتؤدي إلى تعطيل الشحن عبر مضيق هرمز في نهاية الخليج العربي. أشارت إيران والولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، إلى أنهما تريدان تجنب حرب أوسع نطاقا. غزو أوكرانيا أظهر أنه في هذه الحالة غير المستقرة التي يعيشها العالم، من الممكن أن تحدث أشياء غير متوقعة.

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