29.2% انخفاض السحوبات النقدية

(MENAFN
- Al Watan) في الوقت الذي استمر فيه تناقص الحاجة للسحوبات النقدية إذ انخفضت قيمة السحوبات النقدية عن طريق أجهزة الصرف الآلي بنسبة 29.2% على مدى الـ6 أعوام الماضية منذ بداية عام 2018، في المقابل سجلت قيمة عمليات نقاط البيع في سبتمبر الماضي ارتفاعا ملحوظا عن نفس الفترة من عام 2022 بنسبة 8%، ويعكس هذا التراجع في السحوبات النقدية طبيعة التعامل النقدي من قبل المستهلكين والتوجه إلى التحول الرقمي بما فيه المدفوعات الإلكترونية. 155 مليار ريال
ذكر تقرير حديث صادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط المبني على معلومات البنك المركزي السعودي، ارتفاع قيمة عمليات نقاط البيع والتي تتم من خلال بطاقات الصراف الآلي وبطاقات الائتمان بنسبة 8% في الربع الثالث من عام 2023م على أساس سنوي، إذ بلغت قيمتها ما يقارب 155 مليار ريال مقارنة بقرابة 143 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2022م. أداء إيجابي
وعزا خبراء ومراقبون اقتصاديون هذا الارتفاع في قيمة عمليات نقاط البيع إلى الأداء الإيجابي للطلب المحلي وانتعاش الأنشطة خصوصا مع عودة المدارس بعد الإجازة الصيفية في منتصف الربع الثالث 2023م والتي يعود معها الطلب القوي، إضافة لتزامن اليوم الوطني في نهاية الربع الثالث 2023م في شهر سبتمبر ودوره في تحفيز الطلب على نقاط البيع في ظل التخفيضات الكبيرة في الأسعار النهائية للمنتجات والخدمات. انتشار التقنية المالية
ولعب تطور وانتشار تطبيقات الدفع في أجهزة الجوالات دورا في تسهيل عملية الدفع الإلكتروني، ولجهود البنك المركزي السعودي تأثير على التعامل بنقاط البيع وتحفيز التعامل بها من قبل المستهلكين على نطاق واسع. انخفاض السحب النقدي
وسجلت السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي انخفاضا بنسبة 3.7% في الربع الثالث من عام 2023م على أساس سنوي إذ بلغت حوالي 80 مليار ريال مقابل حوالي 84 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2022. فوائد نقاط البيع
تساعد معرفة ورصد قيمة عمليات نقاط البيع والسحوبات النقدية على توقع الاتجاه المحتمل للاقتصاد من جانب الاستهلاك، وتتيح متابعتها إلى إلقاء نظرة داخلية على التطورات في القوة الشرائية للقطاع الخاص ونشاط قطاع التجزئة ورصد الطلب على النقود وكذلك اتجاهات الإنفاق في الاقتصاد المحلي. فوائد معرفة قيمة عمليات نقاط البيع والسحب النقدي:
تساعد على توقع الاتجاه المحتمل للاقتصاد.
معرفة النمط الاستهلاكي.
قياس القوة الشرائية للقطاع الخاص.
مراقبة قطاع التجزئة. رصد اتجاهات الإنفاق في الاقتصاد المحلي.
المساهمة في توفير السلع والخدمات. فوائد نقاط البيع للمنشآت:
تسمح أنظمة نقاط البيع بتتبع المخزون ومعالجة المدفوعات.
إنشاء تقارير المبيعات. إدارة وتبسيط عملية معالجة المبيعات.
الجودة في علاقات العملاء.
زيادة عامل الأمان في عمليات الدفع.
سهولة التنقل.
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