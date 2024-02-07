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29.2% انخفاض السحوبات النقدية

2/7/2024 9:48:57 PM
(MENAFN- Al Watan) في الوقت الذي استمر فيه تناقص الحاجة للسحوبات النقدية إذ انخفضت قيمة السحوبات النقدية عن طريق أجهزة الصرف الآلي بنسبة 29.2% على مدى الـ6 أعوام الماضية منذ بداية عام 2018، في المقابل سجلت قيمة عمليات نقاط البيع في سبتمبر الماضي ارتفاعا ملحوظا عن نفس الفترة من عام 2022 بنسبة 8%، ويعكس هذا التراجع في السحوبات النقدية طبيعة التعامل النقدي من قبل المستهلكين والتوجه إلى التحول الرقمي بما فيه المدفوعات الإلكترونية.
155 مليار ريال
ذكر تقرير حديث صادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط المبني على معلومات البنك المركزي السعودي، ارتفاع قيمة عمليات نقاط البيع والتي تتم من خلال بطاقات الصراف الآلي وبطاقات الائتمان بنسبة 8% في الربع الثالث من عام 2023م على أساس سنوي، إذ بلغت قيمتها ما يقارب 155 مليار ريال مقارنة بقرابة 143 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2022م.
أداء إيجابي
وعزا خبراء ومراقبون اقتصاديون هذا الارتفاع في قيمة عمليات نقاط البيع إلى الأداء الإيجابي للطلب المحلي وانتعاش الأنشطة خصوصا مع عودة المدارس بعد الإجازة الصيفية في منتصف الربع الثالث 2023م والتي يعود معها الطلب القوي، إضافة لتزامن اليوم الوطني في نهاية الربع الثالث 2023م في شهر سبتمبر ودوره في تحفيز الطلب على نقاط البيع في ظل التخفيضات الكبيرة في الأسعار النهائية للمنتجات والخدمات.
انتشار التقنية المالية
ولعب تطور وانتشار تطبيقات الدفع في أجهزة الجوالات دورا في تسهيل عملية الدفع الإلكتروني، ولجهود البنك المركزي السعودي تأثير على التعامل بنقاط البيع وتحفيز التعامل بها من قبل المستهلكين على نطاق واسع.
انخفاض السحب النقدي
وسجلت السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي انخفاضا بنسبة 3.7% في الربع الثالث من عام 2023م على أساس سنوي إذ بلغت حوالي 80 مليار ريال مقابل حوالي 84 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2022.
فوائد نقاط البيع
تساعد معرفة ورصد قيمة عمليات نقاط البيع والسحوبات النقدية على توقع الاتجاه المحتمل للاقتصاد من جانب الاستهلاك، وتتيح متابعتها إلى إلقاء نظرة داخلية على التطورات في القوة الشرائية للقطاع الخاص ونشاط قطاع التجزئة ورصد الطلب على النقود وكذلك اتجاهات الإنفاق في الاقتصاد المحلي.
فوائد معرفة قيمة عمليات نقاط البيع والسحب النقدي:
تساعد على توقع الاتجاه المحتمل للاقتصاد.
معرفة النمط الاستهلاكي.
قياس القوة الشرائية للقطاع الخاص.
مراقبة قطاع التجزئة. رصد اتجاهات الإنفاق في الاقتصاد المحلي.
المساهمة في توفير السلع والخدمات.
فوائد نقاط البيع للمنشآت:
تسمح أنظمة نقاط البيع بتتبع المخزون ومعالجة المدفوعات.
إنشاء تقارير المبيعات. إدارة وتبسيط عملية معالجة المبيعات.
الجودة في علاقات العملاء.
زيادة عامل الأمان في عمليات الدفع.
سهولة التنقل.

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