النفط يرتفع مع استقرار الأمريكي

(MENAFN
- Al Watan) ارتفعت أسعار النفط الأربعاء 7 فبراير في ظل توقعات بأن يظل نمو إنتاج النفط الأمريكي مستقراً إلى حد كبير حتى عام 2025 مما يخفف المخاوف من فائض المعروض.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا أو 0.5% إلى 78.97 دولارا للبرميل.
في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتاً أو 0.6% إلى 73.72 دولارا. وارتفع كلا الخامين قليلاً يوم الإثنين 5 فبراير.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في توقعاتها للطاقة على المدى القصير إن الإنتاج المحلي الأمريكي لن يتجاوز الرقم القياسي المسجل في ديسمبر 2023، والذي يزيد عن 13.3 مليون برميل يومياً حتى فبراير 2025.
وخفضت إدارة معلومات الطاقة أيضاً توقعاتها لنمو إنتاج النفط المحلي في 2024 بمقدار 120 ألف برميل يومياً إلى 170 ألف برميل يومياً، وهو ما يقل بشكل حاد عن زيادة الإنتاج في العام الماضي البالغة 1.02 مليون برميل يومياً.
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