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النفط يرتفع مع استقرار الأمريكي

2/7/2024 9:48:57 PM
(MENAFN- Al Watan) ارتفعت أسعار النفط الأربعاء 7 فبراير في ظل توقعات بأن يظل نمو إنتاج النفط الأمريكي مستقراً إلى حد كبير حتى عام 2025 مما يخفف المخاوف من فائض المعروض.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا أو 0.5% إلى 78.97 دولارا للبرميل.
في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتاً أو 0.6% إلى 73.72 دولارا. وارتفع كلا الخامين قليلاً يوم الإثنين 5 فبراير.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في توقعاتها للطاقة على المدى القصير إن الإنتاج المحلي الأمريكي لن يتجاوز الرقم القياسي المسجل في ديسمبر 2023، والذي يزيد عن 13.3 مليون برميل يومياً حتى فبراير 2025.
وخفضت إدارة معلومات الطاقة أيضاً توقعاتها لنمو إنتاج النفط المحلي في 2024 بمقدار 120 ألف برميل يومياً إلى 170 ألف برميل يومياً، وهو ما يقل بشكل حاد عن زيادة الإنتاج في العام الماضي البالغة 1.02 مليون برميل يومياً.

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