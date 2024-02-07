أسعار النفط تخفض الصادرات السعودية 15.6%

(MENAFN
- Al Watan) انخفضت الصادرات السعودية بنسبة 15.6% في شهر نوفمبر 2023، بالمقارنة مع شهر نوفمبر من عام 2022، حيث بلغت قيمتها 95 مليار ريال، منخفضة عن 112.6 مليار ريال في شهر نوفمبر 2022، وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بمقدار 17.5 مليار ريال وبنسبة 19.4%، حيث بلغت قيمتها 72.4 مليار ريال مقابل 89.8 مليار ريال في نوفمبر 2022.
وحسب تقرير حديث للهيئة العامة للإحصاء فقد انخفضت حصة الصادرات البترولية من إجمالى الصادرات السلعية من 79.8% في شهر نوفمبر 2022م إلى 76.2% في شهر نوفمبر 2023م، فيما انخفضت قيمة الصادرات السلعية بنسبة 8.9% بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2023م وبمقدار 9.3 مليار ريال. الصادرات غير البترولية
وسجلت الصادرات غير البترولية، والتي تشمل إعادة التصدير انخفاضًا نسبته 0.7% بالمقارنة مع شهر نوفمبر 2022م، حيث سجلت 22.6 مليار ريال مقابل 22.8 مليار ريال، وقد انخفضت الصادرات الوطنية غير البترولية بنسبة 5.5%، فيما ارتفعت قيمة إعادة التصدير إلى ما نسبته 21.8% بالمقارنة مع الشهر المماثل من العام السابق، كما ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية، وتشمل إعادة التصدير بمقدار 0.6 مليار ريال وبنسبة 2.5% بالمقارنة مع شهر أكتوبر. ارتفاع الواردات
من جانب آخر ارتفعت الواردات في شهر نوفمبر 2023 بنسبة 3.7%، وبمقدار 2.4 مليار ريال، حيث بلغت قيمتها 67.1 مليار ريال، مقابل 64.8 مليار ريال في شهر نوفمبر 2022، كما انخفضت قيمة الواردات بالمقارنة مع الشهر السابق أكتوبر 2023 بمقدار 6.8 مليار ريال وبنسبة 9.1%. أبرز الصادرات
تعد اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما من أهم سلع الصادرات غير البترولية، حيث شكلت 24.9% من إجمالي الصادرات غير البترولية، وقد انخفضت عن شهر نوفمبر 2022م بنسبة 0.7% وبمقدار 0.04 مليار ريال، تليها ((معدات النقل وأجزاؤها)) وتمثل 9.5% من إجمالي الصادرات غير البترولية، والتي ارتفعت بنسبة 77.6% بمقدار 0.9 مليار ريال عن شهر نوفمبر 2022% من إجمالي الواردات.
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