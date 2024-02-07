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أسعار النفط تخفض الصادرات السعودية 15.6%

2/7/2024 9:48:56 PM
(MENAFN- Al Watan) انخفضت الصادرات السعودية بنسبة 15.6% في شهر نوفمبر 2023، بالمقارنة مع شهر نوفمبر من عام 2022، حيث بلغت قيمتها 95 مليار ريال، منخفضة عن 112.6 مليار ريال في شهر نوفمبر 2022، وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بمقدار 17.5 مليار ريال وبنسبة 19.4%، حيث بلغت قيمتها 72.4 مليار ريال مقابل 89.8 مليار ريال في نوفمبر 2022.
وحسب تقرير حديث للهيئة العامة للإحصاء فقد انخفضت حصة الصادرات البترولية من إجمالى الصادرات السلعية من 79.8% في شهر نوفمبر 2022م إلى 76.2% في شهر نوفمبر 2023م، فيما انخفضت قيمة الصادرات السلعية بنسبة 8.9% بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2023م وبمقدار 9.3 مليار ريال.
الصادرات غير البترولية
وسجلت الصادرات غير البترولية، والتي تشمل إعادة التصدير انخفاضًا نسبته 0.7% بالمقارنة مع شهر نوفمبر 2022م، حيث سجلت 22.6 مليار ريال مقابل 22.8 مليار ريال، وقد انخفضت الصادرات الوطنية غير البترولية بنسبة 5.5%، فيما ارتفعت قيمة إعادة التصدير إلى ما نسبته 21.8% بالمقارنة مع الشهر المماثل من العام السابق، كما ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية، وتشمل إعادة التصدير بمقدار 0.6 مليار ريال وبنسبة 2.5% بالمقارنة مع شهر أكتوبر.
ارتفاع الواردات
من جانب آخر ارتفعت الواردات في شهر نوفمبر 2023 بنسبة 3.7%، وبمقدار 2.4 مليار ريال، حيث بلغت قيمتها 67.1 مليار ريال، مقابل 64.8 مليار ريال في شهر نوفمبر 2022، كما انخفضت قيمة الواردات بالمقارنة مع الشهر السابق أكتوبر 2023 بمقدار 6.8 مليار ريال وبنسبة 9.1%.
أبرز الصادرات
تعد اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما من أهم سلع الصادرات غير البترولية، حيث شكلت 24.9% من إجمالي الصادرات غير البترولية، وقد انخفضت عن شهر نوفمبر 2022م بنسبة 0.7% وبمقدار 0.04 مليار ريال، تليها ((معدات النقل وأجزاؤها)) وتمثل 9.5% من إجمالي الصادرات غير البترولية، والتي ارتفعت بنسبة 77.6% بمقدار 0.9 مليار ريال عن شهر نوفمبر 2022% من إجمالي الواردات.

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