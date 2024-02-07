هل يتمكن المستهلكون من إنقاذ اقتصاد الصين؟

MENAFN - Al-Borsa News) أغلب الاقتصادات الناشئة تكافح للعيش فى حدود إمكانياتها، فيما تسعى الصين جاهدة للوفاء بها، وحتى فى أفضل الأوقات، فإن الإنفاق المشترك لأسرها وشركاتها وحكومتها لا يكفى لشراء كل ما يمكنها إنتاجه، مما يترك فائضاً يجب تصديره، فقد حققت البلاد فائض تجارى لمدة 34 عاماً من الأعوام الـ40 الماضية.

وهذه ليست أفضل الأوقات، حيث تعانى الصين من أطول فترة من الانكماش منذ الأزمة الآسيوية قبل أكثر من ربع قرن، كما أدت الهزيمة فى سوق الأسهم منذ أواخر 2022 إلى خسارة المستثمرين 2 تريليون دولار.

موضوعاتأسعار النفط تنهي تعاملات اليوم على ارتفاع “تسلا” تبيع سيارة واحدة فى كوريا الجنوبية خلال يناير وكالة حماية البيئة الأمريكية تفرض قيودا صارمة لخفض تلوث الهواء وتعزيز الاقتصاد

ووراء هذا الذعر يكمن خوف أعمق بين المستثمرين والمسؤولين، وهو أن الصين لم يعد لديها محرك يمكن الاعتماد عليه للنمو، فقد انتهت الطفرة العقارية، ويخشى المطورون الذين يعانون من ضائقة مالية بناء منازل، وتخشى الأسر شرائها.

كذلك، انتهى الهوس بالبنية التحتية، فالحكومات المحلية المثقلة بالديون تفتقر إلى الأموال، كما تزداد صعوبة تصدير السلع إلى بقية العالم، والتى اعتمدت عليها الصين لعقود للهروب من الفقر، مع تزايد الحمائية وحذر الدول الغربية من الاعتماد على الدول الاستبدادية، وبالتالى، فإن الكثير يعتمد على مصدر واحد متبقى للنمو، وهو تعزيز إنفاق سكان الصين البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة.

قال لى تشيانج، رئيس الوزراء الصينى، فى المنتدى الاقتصادى العالمى فى دافوس الشهر الماضى، إن“السوق الصينية، بمساحتها الواسعة وعمقها المتنامى، ستلعب دوراً مهماً فى تعزيز الطلب العالمى الإجمالى”، كما تضمنت مراجعة صندوق النقد الدولى الجديدة لآفاق الصين، والتى نُشرت فى 2 فبراير، 61 إشارة إلى كلمة“الاستهلاك”.

لاشك أن هدف زيادة الاستهلاك منطقى، فغالباً ما يفضل المستهلكون البخلاء فى الصين الادخار، وليس الإنفاق.

ويمثل الاستهلاك 53% من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة بـ72% فى العالم، وعلى هذا المقياس، تحتل الصين المرتبة 156 من بين 168 دولة.

وكانت مساهمتها غير المتوازنة الناتجة عن ذلك فى الاقتصاد العالمى صارخة، فهى تمثل 32% من الاستثمار العالمى و18% من الناتج المحلى الإجمالى، لكنها تمثل 13% فقط من الاستهلاك، وفقا للاقتصادى مايكل بيتيس.

وحتى بين الاقتصادات الناشئة، تبرز الصين، فقد كان استهلاك الفرد الواحد أقل بنسبة 7% من استهلاك البرازيل فى عام 2022، على الرغم من أنها أنتجت نحو 40% أكثر.

ثمة خبر سار هو أن عام 2023 أظهر بعض التعافى حيث سمحت نهاية القيود الوبائية للناس بالعودة إلى المطاعم والمحلات التجارية والسفر، ونتيجة لذلك ارتفع الاستهلاك ليمثل أكثر من 80% من النمو، وهى الحصة الأكبر منذ عام 1999.

أما النبأ السيئ هنا هو أن احتمالات التغيير التدريجى تبدو ضئيلة، استناداً إلى المزاج العام، والاعتبارات الحسابية عبر البلاد، وتاريخ الصين.

لنبدأ الحديث أولاً عن المزاج العام.. فقد أدى الاضطراب فى سوق العقارات إلى الإضرار بدخل وأصول ومعنويات الصينيين العاديين، وينعكس هذا المزاج فى التوقعات، حيث يتوقع صندوق النقد الدولى تباطؤ نمو الاستهلاك خلال 2024.

ثم فكر فى الاعتبارات الحسابية عبر البلاد.. فحتى لو أفلتت الصين من الانكماش هذا العام، فإن المحور المطلوب على المدى الطويل سيكون أمراً شاقاً، حيث يجب أن يرتفع الاستهلاك بنحو 10% من الناتج المحلى الإجمالى لتتمكن الصين من إعادة توازن اقتصادها بنجاح.

وأخيرًا، لنتأمل تاريخ الصين.. فقد تحدث صُناع السياسات فى الصين عن إعادة التوازن إلى الاقتصاد نحو الاستهلاك، وبعيداً عن الصادرات والاستثمار، طيلة 20 عاماً تقريباً، منذ انعقاد مؤتمر اقتصادى رئيسى فى نهاية 2004، حيث كانت حصة الاستهلاك من الناتج المحلى الإجمالى آنذاك نحو 55%، وهى نفس النسبة الحالية تقريبًا، ويبدو أن الحديث عن إعادة التوازن أسهل من الفعل، ومع ذلك، ليس لدى الصين خيار سوى المحاولة، فأحد خياراتها هو الترويج لثقافة استهلاكية جديدة.

تحدث رئيس الوزراء لى، فى خطابه فى دافوس، عن اتساع نطاق شراء السلع باهظة الثمن، مثل السيارات الكهربائية، فضلا عن المنتجات المتخصصة بما فيها المنازل الذكية، وتذاكر الأحداث الرياضية و”السلع الصينية الأنيقة”.

ويستطيع زعماء الصين العمل على تحفيز الاستهلاك من خلال تقديم المساعدات القصيرة الأجل للأسر، لكن يبدو أنهم ينظرون إلى مثل هذه الصدقات على أنها غير فعالة، أو مضيعة للوقت، أو ما هو أسوأ من ذلك، أى دعوة للكسل.

وهذا يعنى أن الوسيلة الأكثر منطقية تتلخص فى جعل المواطنين يشعرون بقدر أكبر من الأمان المالى، حتى يتسنى لهم الادخار بشكل أقل والإنفاق أكثر.