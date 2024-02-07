أوركيديا للأدوية تستهدف 1.4 مليار جنيه مبيعات بنهاية 2024

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف شركة أوركيديا للصناعات الدوائية تحقيق مبيعات بقيمة 1.4 مليار جنيه بنهاية العام الجارى.

وقال الدكتور أسامة عباس رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة، إن“أوركيديا” ستدشن مصنعا جديدا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة 10 آلاف متر مربع، بتكلفة استثمارية تتجاوز مليار جنيه.

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أضاف عباس لـ”البورصة”، أن الخطة قصيرة الأجل للمصنع تتضمن خطا لإنتاج المكملات الغذائية ومن المتوقع بدء التشغيل خلال عامين.

وكان مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد شهد الشهر الماضى توقيع 5 اتفاقيات إطارية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعددٍ من شركات القطاع الخاص التى تعمل فى مختلف القطاعات الصناعية المستهدفة من قبل الهيئة، وضمت تلك الاتفاقيات اتفاقية إطارية مع شركة أوركيديا للصناعات الدوائية لإنشاء مصنع أدوية داخل المنطقة الاقتصادية.

أوضح أن هناك خطة طويلة الأجل للمصنع الجديد تشمل خطوطا لانتاج أدوية وقطرات العيون ومن المقرر أن يتم تخصيص 50% من إنتاج المصنع للتصدير.

أشار عباس أن المصنع الجديد سيعمل على زيادة المبيعات بنحو 70% من حيث القيمة و30% من حيث عدد الوحدات المنتجة.

وتمتلك ((أوركيديا)) مصنعاً بالمنطقة الصناعية بالعبور بطاقة إنتاجية 12 مليون عبوة قطرات و45 مليون وحدة قطرات أحادية الجرعة سنوياً وتصنع نحو 54 مستحضراً لقطرات العيون وتصدر لـ12 دولة.