Thursday, 08 February 2024 06:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أوركيديا للأدوية تستهدف 1.4 مليار جنيه مبيعات بنهاية 2024

2/7/2024 9:48:44 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تستهدف شركة أوركيديا للصناعات الدوائية تحقيق مبيعات بقيمة 1.4 مليار جنيه بنهاية العام الجارى.

وقال الدكتور أسامة عباس رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة، إن“أوركيديا” ستدشن مصنعا جديدا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة 10 آلاف متر مربع، بتكلفة استثمارية تتجاوز مليار جنيه.

موضوعات متعلقة الشركات الناشئة المصرية تجمع 24 مليون دولار تمويلات فى يناير السقطى: الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص قد يرتفع إلى 4 آلاف جنيه 37.3 مليار جنيه الموازنة التقديرية لـ”اقتصادية قناة السويس” العام المالى المقبل

أضاف عباس لـ”البورصة”، أن الخطة قصيرة الأجل للمصنع تتضمن خطا لإنتاج المكملات الغذائية ومن المتوقع بدء التشغيل خلال عامين.

وكان مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد شهد الشهر الماضى توقيع 5 اتفاقيات إطارية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعددٍ من شركات القطاع الخاص التى تعمل فى مختلف القطاعات الصناعية المستهدفة من قبل الهيئة، وضمت تلك الاتفاقيات اتفاقية إطارية مع شركة أوركيديا للصناعات الدوائية لإنشاء مصنع أدوية داخل المنطقة الاقتصادية.

أوضح أن هناك خطة طويلة الأجل للمصنع الجديد تشمل خطوطا لانتاج أدوية وقطرات العيون ومن المقرر أن يتم تخصيص 50% من إنتاج المصنع للتصدير.

أشار عباس أن المصنع الجديد سيعمل على زيادة المبيعات بنحو 70% من حيث القيمة و30% من حيث عدد الوحدات المنتجة.

وتمتلك ((أوركيديا)) مصنعاً بالمنطقة الصناعية بالعبور بطاقة إنتاجية 12 مليون عبوة قطرات و45 مليون وحدة قطرات أحادية الجرعة سنوياً وتصنع نحو 54 مستحضراً لقطرات العيون وتصدر لـ12 دولة.

MENAFN07022024000202011048ID1107825127

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث