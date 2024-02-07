أوركيديا للأدوية تستهدف 1.4 مليار جنيه مبيعات بنهاية 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تستهدف شركة أوركيديا للصناعات الدوائية تحقيق مبيعات بقيمة 1.4 مليار جنيه بنهاية العام الجارى.
وقال الدكتور أسامة عباس رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة، إن“أوركيديا” ستدشن مصنعا جديدا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة 10 آلاف متر مربع، بتكلفة استثمارية تتجاوز مليار جنيه.
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أضاف عباس لـ”البورصة”، أن الخطة قصيرة الأجل للمصنع تتضمن خطا لإنتاج المكملات الغذائية ومن المتوقع بدء التشغيل خلال عامين.
وكان مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد شهد الشهر الماضى توقيع 5 اتفاقيات إطارية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعددٍ من شركات القطاع الخاص التى تعمل فى مختلف القطاعات الصناعية المستهدفة من قبل الهيئة، وضمت تلك الاتفاقيات اتفاقية إطارية مع شركة أوركيديا للصناعات الدوائية لإنشاء مصنع أدوية داخل المنطقة الاقتصادية.
أوضح أن هناك خطة طويلة الأجل للمصنع الجديد تشمل خطوطا لانتاج أدوية وقطرات العيون ومن المقرر أن يتم تخصيص 50% من إنتاج المصنع للتصدير.
أشار عباس أن المصنع الجديد سيعمل على زيادة المبيعات بنحو 70% من حيث القيمة و30% من حيث عدد الوحدات المنتجة.
وتمتلك ((أوركيديا)) مصنعاً بالمنطقة الصناعية بالعبور بطاقة إنتاجية 12 مليون عبوة قطرات و45 مليون وحدة قطرات أحادية الجرعة سنوياً وتصنع نحو 54 مستحضراً لقطرات العيون وتصدر لـ12 دولة.
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