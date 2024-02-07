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أسعار النفط تنهي تعاملات اليوم على ارتفاع

2/7/2024 9:48:44 PM
(MENAFN- Al-Borsa News)

ارتفعت أسعار النفط الخام، عند إغلاق تعاملات اليوم.

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ومن المتوقع أن ينمو الإنتاج الأمريكي هذا العام أقل من المتوقع، مما خفض المخاوف من فائض المعروض في السوق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام تكساس الأمريكي 55 سنتاً أو 0.75% لتبلغ عند التسوية 73.86 دولار للبرميل.

في حين زادت العقود الآجلة لخام برنت لعقد أبريل 58 سنتاً، أو 0.75%، إلى 79.18 دولاراً للبرميل.

المصدر:

MENAFN07022024000202011048ID1107825126

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