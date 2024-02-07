أسعار النفط تنهي تعاملات اليوم على ارتفاع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أسعار النفط الخام، عند إغلاق تعاملات اليوم.
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ومن المتوقع أن ينمو الإنتاج الأمريكي هذا العام أقل من المتوقع، مما خفض المخاوف من فائض المعروض في السوق.
وارتفعت العقود الآجلة لخام تكساس الأمريكي 55 سنتاً أو 0.75% لتبلغ عند التسوية 73.86 دولار للبرميل.
في حين زادت العقود الآجلة لخام برنت لعقد أبريل 58 سنتاً، أو 0.75%، إلى 79.18 دولاراً للبرميل.
المصدر:
MENAFN07022024000202011048ID1107825126
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