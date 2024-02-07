الشركات الناشئة المصرية تجمع 24 مليون دولار تمويلات فى يناير

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حصدت الشركات الناشئة المصرية 24 مليون دولار تمويلات فى يناير 2024 بعدد من الصفقات المعلنة ومنها شركة“يداوى” والتى حصدت تمويلات 10 ملايين دولار وحلت فى المركز الأول كأكثر شركة ناشئة حصدت تمويلات فى يناير 2024، وعدد من الصفقات غير المعلنة وذلك طبقاً لبيانات منظمة“أفريكا ذا بيج ديل”.
ذكر الموقع، أن مصر حلت فى المركز الأول فى أفريقيا بحصة 31.16% من إجمالى قيمة الصفقات التى شهدتها القارة فى يناير، متساوية مع كينيا بنفس الحصة.
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وأشار إلى أن الجولات التمويلية وزعت على 8 شركات ناشئة مصرية، و8 صفقات كينية، و3 صفقات جنوب أفريقية، وتابع أن شهر يناير كان الأكثر انخفاضاً من ناحية إجمالى التمويلات الممنوحة للشركات الناشئة فى أفريقيا منذ 2019، بتراجع قدره 51.87% عن يناير عام 2023.
وأوضح أن الشركات الناشئة جمعت ما قيمته 77 مليون دولار مقابل 160 مليون دولار فى يناير 2023، و488 مليون دولار فى يناير عام 2022، و221 مليون دولار فى عام 2021، و134 مليون دولار فى عام 2020، و160 مليون دولار فى عام 2019.
وأضاف أن الشركات الناشئة المصرية جمعت 640 مليون دولار من إجمالى 2.45 مليار دولار عام 2023 واستحوذت على 26.12% من إجمالى التمويلات فى أفريقيا، وحلت فى المركز الثانى بعد كينيا بإجمالى تمويلات 800 مليون دولار عام 2023 بعد أن كانت فى المركز الثالث عام 2022.
وأوضح أن الشركات المصرية جمعت 800 مليون دولار تمويلات عام 2022، بقيمة 21.88% من إجمالى 3.65 مليار دولار تمويلات فى أفريقيا، مقابل 500 مليون دولار تمويلات جمعتها فى 2021 بقيمة 14.16% من إجمالى 3.53 مليار دولار تمويلات الشركات فى القارة.
وحصلت الشركات المصرية الناشئة على تمويلات بقيمة إجمالية 1.94 مليار دولار منذ بداية عام 2021 حتى نهاية 2023.
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