الشركات الناشئة المصرية تجمع 24 مليون دولار تمويلات فى يناير

MENAFN - Al-Borsa News) حصدت الشركات الناشئة المصرية 24 مليون دولار تمويلات فى يناير 2024 بعدد من الصفقات المعلنة ومنها شركة“يداوى” والتى حصدت تمويلات 10 ملايين دولار وحلت فى المركز الأول كأكثر شركة ناشئة حصدت تمويلات فى يناير 2024، وعدد من الصفقات غير المعلنة وذلك طبقاً لبيانات منظمة“أفريكا ذا بيج ديل”.

ذكر الموقع، أن مصر حلت فى المركز الأول فى أفريقيا بحصة 31.16% من إجمالى قيمة الصفقات التى شهدتها القارة فى يناير، متساوية مع كينيا بنفس الحصة.

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وأشار إلى أن الجولات التمويلية وزعت على 8 شركات ناشئة مصرية، و8 صفقات كينية، و3 صفقات جنوب أفريقية، وتابع أن شهر يناير كان الأكثر انخفاضاً من ناحية إجمالى التمويلات الممنوحة للشركات الناشئة فى أفريقيا منذ 2019، بتراجع قدره 51.87% عن يناير عام 2023.

وأوضح أن الشركات الناشئة جمعت ما قيمته 77 مليون دولار مقابل 160 مليون دولار فى يناير 2023، و488 مليون دولار فى يناير عام 2022، و221 مليون دولار فى عام 2021، و134 مليون دولار فى عام 2020، و160 مليون دولار فى عام 2019.

وأضاف أن الشركات الناشئة المصرية جمعت 640 مليون دولار من إجمالى 2.45 مليار دولار عام 2023 واستحوذت على 26.12% من إجمالى التمويلات فى أفريقيا، وحلت فى المركز الثانى بعد كينيا بإجمالى تمويلات 800 مليون دولار عام 2023 بعد أن كانت فى المركز الثالث عام 2022.

وأوضح أن الشركات المصرية جمعت 800 مليون دولار تمويلات عام 2022، بقيمة 21.88% من إجمالى 3.65 مليار دولار تمويلات فى أفريقيا، مقابل 500 مليون دولار تمويلات جمعتها فى 2021 بقيمة 14.16% من إجمالى 3.53 مليار دولار تمويلات الشركات فى القارة.

وحصلت الشركات المصرية الناشئة على تمويلات بقيمة إجمالية 1.94 مليار دولار منذ بداية عام 2021 حتى نهاية 2023.