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الفضة تستعد للتفوق على الذهب توقعات بارتفاعها لأعلى مستوى خلال 10 سنوات

2/7/2024 9:27:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تترقب الأسواق أن يشهد العام الحالي أداء رائعا بالنسبة للفضة، حيث من المحتمل أن تصل الأسعار إلى أعلى مستوى لها منذ عقد من الزمن.
وقال معهد الفضة في تقرير حديث إنه من المتوقع أن يصل الطلب العالمي على الفضة إلى 1.2 مليار أونصة في عام 2024، وهو ما سيمثل ثاني أعلى مستوى على الإطلاق، وفقا لما نقلته شبكة «CNBC»، واطلعت عليه «العربية Business».
وأضاف المعهد، وهو جمعية دولية غير ربحية تضم أعضاء مختلفين في صناعة الفضة: «إن النشاط الصناعي الأقوى هو حافز رئيسي لارتفاع الطلب العالمي على المعدن الأبيض، ومن المتوقع أن يصل القطاع إلى مستوى سنوي جديد مرتفع هذا العام». تستخدم الفضة في المقام الأول للأغراض الصناعية ويتم دمجها عادة في صناعة السيارات والألواح الشمسية والمجوهرات والإلكترونيات.
وقال المدير التنفيذي لمعهد الفضة، مايكل ديرينزو، لشبكة «CNBC»: «نعتقد أن الفضة ستحظى بعام رائع، خاصة من حيث الطلب». ويتوقع أن تصل أسعار الفضة إلى 30 دولارا للأونصة، وهو أعلى مستوى خلال 10 سنوات، وفقا لبيانات «LSEG».
وبلغ سعر الفضة، الذي كان يتم تداوله عند 22.4 دولارا للأوقية، 30 دولارا آخر مرة في فبراير 2013.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ويتون للمعادن الثمينة»، راندي سمولوود: «عادة تتحرك أسعار الفضة بشكل متأخر عن الذهب، ولكنها تتحرك في الاتجاه نفسه».
ويتوقع المعهد زيادة بنسبة 9% في الطلب على الفضيات وزيادة بنسبة 6% في الطلب على المجوهرات هذا العام، ومن المتوقع أن تقود الهند القفزة في مشتريات المجوهرات. وذكر التقرير أن الانتعاش المتوقع في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية من شأنه أيضا أن يمنح سوق الفضة دفعة إضافية.
ومع ذلك، أشار المعهد إلى أنه على المدى القصير، فإن تباطؤ الاقتصاد الصيني وانخفاض احتمالات تخفيض أسعار الفائدة الأميركية في وقت مبكر من العام يمكن أن يمثل رياحا معاكسة للاستثمار المؤسسي في الفضة.
ومع ذلك، قد تنقلب الأمور في النصف الثاني من عام 2024، عندما يعتقد معظم مراقبي السوق أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة.
تميل أسعار الفضة، مثل الذهب، إلى أن تكون لها علاقة عكسية مع أسعار الفائدة. إن بيئة أسعار الفائدة المرتفعة تؤذي الطلب على الفضة والذهب، حيث ان المعادن الثمينة لا تدفع أي فائدة، مما يجعلها أقل جاذبية مقارنة بالاستثمارات البديلة مثل السندات.
وتحمل الفضة لقبا مخزيا لكونها ابن العم الفقير للذهب، لكن الاثنين يشتركان في علاقة إيجابية عندما يتعلق الأمر بالأسعار، وإن كان ذلك بفارق زمني.
ونظرا للتطبيقات الصناعية الواسعة للفضة، يرتبط أداؤها ارتباطا وثيقا بصحة الاقتصاد العام أو دورة الأعمال. وفي المقابل، ترتفع أسعار الذهب عادة خلال أوقات الضعف الاقتصادي أو عدم اليقين.
ومن هذا المنطلق، تعتبر الفضة أكثر حساسية للتغيرات الاقتصادية وأكثر تقلبا من الذهب. وتميل إلى التفوق على المعدن الأصفر خلال فترات التوسع الاقتصادي القوي ولكن أداؤها أقل عندما تكون هناك ضغوط اقتصادية.
ويمكن مراقبة العلاقة من خلال نسبة الذهب إلى الفضة، والتي تتتبع عدد أوقيات الفضة اللازمة لشراء أونصة واحدة من الذهب. حاليا، هناك حاجة إلى 90 أونصة من الفضة لشراء أونصة واحدة من الذهب.
وتوقع سمولوود، إمكانية وصول الفضة إلى مستوى 50 دولارا للأوقية، ولكن فقط بعد أن يتحرك الذهب فوق مستوى 2200 دولار للأوقية.
وردد ديرينزو من معهد الفضة مشاعر مماثلة: «يمكن للفضة بالفعل أن تتفوق على الذهب، خاصة عندما يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في تخفيف أسعار الفائدة».

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