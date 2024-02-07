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الصناديق السيادية بالشرق الأوسط ضخت 81 7 مليار دولار لصفقات استحواذ في 2023

2/7/2024 9:27:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ضخت صناديق الثروة السيادية في منطقة الشرق الأوسط ما يقدر بنحو 81.7 مليار دولار في عمليات الاندماج والاستحواذ في عام 2023، وهو ما يمثل 86% من إجمالي قيمة الصفقات خلال العام، حسبما ذكرت شركة «Bain & Company في تقرير جديد. وتشير التقديرات إلى أن المنطقة شهدت عمليات اندماج واستحواذ بقيمة 95 مليار دولار في 2023 مسجلة انخفاضا سنويا بنسبة 3% عن 98 مليار دولار في 2022، مقابل انخفاض في عمليات الاندماج والاستحواذ العالمية بنسبة 15%، إلى 3.3 تريليونات دولار وهو أدنى مستوى لها في عشر سنوات.
ويرجع هذا الانخفاض إلى ارتفاع أسعار الفائدة، والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية والتدقيق الحكومي فيما يخص قواعد الاحتكار، إذ إن أكثر من 360 مليار دولار من الصفقات قد تم التدقيق فيها من قبل المنظمين على مدار العامين الماضيين.
وتشير البيانات إلى أن الصناديق الحكومية تلعب «تأثيرا محوريا» في الاستثمار في المنطقة وتعليقا على ذلك قالت إليف كوك، الشريك في Bain and Company Middle East «إن الشرق الأوسط يشهد تحولا كبيرا في الطاقة، مع التركيز المتزايد على استثمارات الطاقة النظيفة لتحقيق صفر انبعاثات كربونية».
كما أشار التقرير إلى اهتمام صناديق الثروة السيادية بالاستثمار في الشركات الآسيوية، بهدف تنشيط قطاع التصنيع وتعزيز الابتكار داخل الشرق الأوسط.
وقد ارتفعت قيمة صفقات صناديق الثروة السيادية مع آسيا بنسبة 60% إلى 8.5 مليارات دولار، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.

MENAFN07022024000130011022ID1107825053

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