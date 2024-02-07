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الطاقة الدولية هجمات البحر الأحمر تؤخر تسليم منتجات النفط للأسواق الأوروبية

2/7/2024 9:27:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال مدير أسواق وأمن الطاقة في الوكالة الدولية للطاقة كيسوكي ساداموري، إن تأخير تسليم منتجات النفط بسبب هجمات البحر الأحمر يؤثر بالأخص في الأسواق الأوروبية.
وأضاف ساداموري، في تصريحات لرويترز على هامش أسبوع الطاقة بالهند المنعقد في ولاية جوا اليوم الأربعاء، أن عمليات تسليم منتجات نفطية تتأخر بعد تحويل مسار السفن بعيدا عن البحر الأحمر لتجنب الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية.
وقال «نشهد حاليا وضعا صعبا فيما يتعلق بالبحر الأحمر وقناة السويس وتأخيرا في عمليات تسليم مختلفة للمنتجات النفطية وهو ما يؤثر على أسواق المنتجات في أوروبا بصفة خاصة».
ورغم التأخير والمخاوف إزاء تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، تراجعت أسعار النفط العالمية وجرى تداول خام برنت دون 80 دولارا للبرميل هذا الأسبوع.
وأضاف ان «الأسواق مستقرة نسبيا بفضل المعروض، مشيرا إلى أن زيادة الإمدادات تأتي من خارج مجموعة أوپيك+، ويجيء معظمها من الولايات المتحدة والبرازيل وجيانا، ونمو الطلب ليس قويا للغاية بسبب المخاوف المتعلقة بالاقتصاد الكلي».
وأشار ساداموري إلى أنه لا يتوقع أن يكون لقرار السعودية وقف خطط زيادة طاقتها القصوى المستدامة من 12 مليون برميل يوميا إلى 13 مليون برميل يوميا تأثير فوري على أسواق النفط العالمية في الأجل القصير.
وقال إن خفض الإنتاج الحالي من السعودية وأعضاء آخرين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) وحلفائهم أدى إلى زيادة طاقة النفط الفائضة المتاحة عالميا.

MENAFN07022024000130011022ID1107825052

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