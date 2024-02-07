Thursday, 08 February 2024 06:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استطلاع عملات الأسواق الناشئة ستشهد صعوبة بتقليص خسائرها في 2024

2/7/2024 9:27:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أظهر استطلاع للرأي أجرته «رويترز» لآراء خبراء استراتيجيين في سوق الصرف الأجنبي أن معظم عملات الأسواق الناشئة ستواجه صعوبة في تعويض خسائرها هذا العام مقابل الدولار في الأشهر المقبلة مع تراجع التوقعات بتخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
وبعد إنهاء عام 2023 بشكل إيجابي، فقد زخم الارتفاع في سلة عملات الأسواق الناشئة وانخفض بنسبة 1.2% لهذا العام، متأثرا بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية.
وأدت البيانات الاقتصادية الأميركية التي جاءت أفضل من المتوقع والتعليقات المتشددة من صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تراجع المستثمرين والأسواق عن توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة، مما دفع مؤشر الدولار للارتفاع بنسبة 3% في أسابيع قليلة فقط.
وفي استطلاع أجرته «رويترز» - في الفترة من 2 إلى 6 فبراير - وشمل 50 من الخبراء الاستراتيجيين في سوق العملات، من المتوقع أن تعوض جميع عملات الأسواق الناشئة تقريبا خسائرها بالكاد منذ بداية العام حتى الآن خلال فترة 6 أشهر من الآن.
وقال فينيكس كالين، الرئيس العالمي لإدارة أبحاث الأسواق الناشئة في «سوسيتيه جنرال»: «الارتفاع الذي كنا نتوقعه خاصة في العملات وأسعار الفائدة تحقق بالفعل. عملات الأسواق الناشئة مسعرة بشكل معقول نسبيا.. ولا نتوقع أن ترتفع كثيرا».
«لقد تم بالفعل تقدير تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل جيد، ولاتزال عواقب (الاقتصاد الأميركي) الاستثنائي تتكشف، وسيكون لذلك آثار إيجابية على مؤشر الدولار وتداعيات سلبية على عملات الأسواق الناشئة».
في حين كان من المتوقع أن تكسب الروبية الهندية حوالي 0.6% فقط بحلول نهاية يوليو، فمن المتوقع أن يكسب البات التايلندي والوون الكوري الجنوبي، اللذان خسرا 3.4% و2.5% على التوالي هذا العام، حوالي 3.5% في الأشهر الـ 6 المقبلة.
وفي حين كانت عملات الأسواق الناشئة تعتمد إلى حد كبير على دورة أسعار الفائدة العالمية التي يقودها الاحتياطي الفيدرالي بشكل رئيسي، فإن الرياح المعاكسة للنمو في الصين تظل عقبة رئيسية أمام أدائها.
ومن المتوقع أن يعوض اليوان الصيني خسائره البالغة 1.3% حتى الآن هذا العام خلال الأشهر الـ 6 المقبلة.
ومن المتوقع أن يرتفع سعر الراند الجنوب أفريقي بنسبة 2.3% تقريبا إلى 18.41 دولارا أميركيا خلال 6 أشهر مع مواكبة المكاسب الواسعة التي حققتها الأسواق الناشئة، لكن ذلك لن يمحو الانخفاض الذي بلغ حوالي 7% العام الماضي.
كتب «غولدمان ساكس» في مذكرة، بحسب تقرير لـ «رويترز» اطلعت عليه «العربية Business»، أن الراند تعتبر واحدة من أكثر العملات جاذبية، مدعومة بتوقعات تضخم أكثر معتدل. ومع ذلك، فهي تظل واحدة من أكثر عملات الأسواق الناشئة حساسية للدولار، مما يجعل مكافأة المخاطرة أقل إلحاحا في ظل المسار الأساسي المتمثل في انخفاض قيمة الدولار على نطاق واسع بشكل أكثر تدريجيا.
ومن المتوقع أن يخسر الروبل الروسي ما يقرب من 2% إلى 92.28 دولارا أميركيا، بينما ستضعف الليرة التركية بأكثر من 9% إلى 33.67 دولارا أميركيا في الأشهر الـ 6 المقبلة.

MENAFN07022024000130011022ID1107825051

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث