العبلاني الموارد البشرية في الوطني واصلت بناء مكان عمل متنوع وشامل



«الوطني» واصل دوره التاريخي في استقطاب وتوظيف الكفاءات الوطنية وتطوير مهاراتهم

البنك من المؤسسات الكويتية القليلة التي تتمتع ببيئة عمل تضاهي المؤسسات العالمية

توّج بـ 5 جوائز مرموقة في مبادرات تمكين المرأة والتنمية المستدامة للموارد البشرية

رفع شعار «أكثر من مجرد مكان عمل».. وعزز بيئة عمل فريدة تزيد من ولاء موظفيه

أطلق ثورة في معارض التوظيف بالكويت عبر استخدام تقنية الواقع المعزز (AR)

تدشين «أكاديمية الوطني للتكنولوجيا» الأولى من نوعها بالكويت للتكنولوجيا الرقمية والبيانات

تطوير البنية التحتية التعليمية عبر جعل عملية التدريب مفتوحة وشاملة على مستوى المجموعة

توسيع ورقمنة قدرات التصميم الجديد للتدريب بنوعيه العام والوظيفي لإدارة معرفة مستدامة

البنك ضخ نحو 1.6 مليون دينار استثمارات في برامج تدريبية لتعزيز التطوير المهني لموظفيه

إجمالي ساعات التدريب للموظفين وصل إلى 190 ألف ساعة.. بمشاركة نحو 3000 موظف

مشاركة الموظفين في استبيان «صوتك يهمنا 2023» فاقت متوسط معدلات الاستجابة العالمية منح الأولوية لزيادة التوطين عبر المشاركة في 8 معارض توظيف لاستقطاب الكفاءات الكويتية

شكل 2023 عاما آخر من التميز لبنك الكويت الوطني حقق خلاله معدلات نمو قوية وحصد جوائز مرموقة رسخت مكانته البارزة في الأسواق الإقليمية والدولية.الموارد البشرية للمجموعة والتي تشكل القلب النابض لهذه المنظومة، لعبت دورا محوريا في تحقيق نجاحات البنك لهذا العام من خلال إنجاز العديد من الأهداف التي دعمت جميعها توفير بيئة عمل ديناميكية وفرص تعلم لا حدود لها إضافة إلى مناخ يشجع على الابتكار.وبهذه المناسبة، قال مدير عام الموارد البشرية للمجموعة عماد العبلاني: «خلال العام الماضي نجحنا في تحقيق كافة أهدافنا المرحلية التي وضعناها والتي استهدفت مواصلة تعزيز بناء مكان عمل متنوع وشامل وكذلك جذب القوى العاملة والكفاءات الوطنية وتطويرها».وأشار العبلاني إلى أن فريق الموارد البشرية للمجموعة قاد على مدار 2023 مبادرات لأتمتة وتعزيز عمليات إدارة رأس المال البشري والاستفادة من البيانات لتوفير التحليلات لتحسين عملية اتخاذ القرار بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية التعليمية وتوسيع برامج التطوير الوظيفي، حيث ضخ البنك استثمارات بقيمة 1.6 مليون دينار في برامج تدريبية بالتعاون مع أعرق الجامعات والمعاهد حول العالم.وأوضح العبلاني أن عام 2023 شهد ترسيخ بيئة عمل شعارها «أكثر من مجرد مكان عمل» لتعزيز رفاهية موظفينا، بالإضافة إلى العمل بلا كلل من أجل مساندة رؤية البنك نحو تحقيق الاستدامة بالعديد من الإجراءات التي شملت برامج التدريب مكثفة بنحو 3000 ساعة تدريب حول الوعي بالاستدامة، والتمويل المستدام، وكذلك إدارة المخاطر المناخية.وأشار إلى أن الأولويات الاستراتيجية للموارد البشرية للمجموعة تتمثل في بناء بنك جاهز دوما للمستقبل عبر العديد من الأدوات والخطط التي يتم تطبيقها منها استحداث مفهوما شاملا جديدا لإدارة القوى العاملة من أجل الاستجابة للاحتياجات المتغيرة للعملاء وتعزيز ثقافة البنك بين موظفيه.تطوير الكوادرساهمت إدارة المواهب بفاعلية في المحافظة على مسار تطوير الكوادر البشرية وتوفير فرص التطور المهني للموظفين الطامحين في أدوار قيادية عبر تنظيم العديد من المحاضرات وورش العمل بالتعاون مع أعرق الجامعات حول العالم.كما تواصلت مبادراتها لزيادة مشاركة الموظفين ومنها استبيان «صوتك يهمنا 2023» التفاعلي الذي شارك فيه أكثر من 5 آلاف موظف وبنسبة كبيرة بلغت 86% بهدف تحسين بيئة العمل بشكل أكبر، حيث عقدت ورش عمل لتطبيق ومناقشة نتائج الاستبيان.وخلال 2023 تم تدشين «أكاديمية الوطني للتكنولوجيا» الأولى بالكويت للتكنولوجيا الرقمية وأنظمة البيانات، وتتضمن برنامجا تدريبيا احترافيا يهدف إلى تدريب المواهب الكويتية الشابة وتأهيلهم للعمل في القطاع المصرفي وهي تشكل أحد أفرع «أكاديمية الوطني» التي تأسست في عام 2008 وشهدت خلال هذه السنوات تخريج نحو 28 دفعة تضم أكثر من 190 خريجا.وبهدف خلق بيئة داعمة لتنمية مواهب القيادات النسائية وإعدادهن لتولي مناصب قيادية، شهد العام تخريج أولى متدربات مبادرة NBK RISE وهي المبادرة العالمية لتعزيز ودعم القيادات النسائية بمشاركة 21 متدربة وقد لاقى البرنامج نجاحا لافتا وصدى كبيرا بين أوساط مجتمع الأعمال في الكويت.بالإضافة إلى تنظيم مجموعة متنوعة من ورش العمل للموظفين شملت عدة مواضيع مهمة، أبرزها الابتكار والقيادة وكذلك مهارات التواصل الفعال والتفاوض بالإضافة إلى برامج تطوير القيادات المصرفية الشابة.التدريب والتطويرواصلت إدارة التدريب والتطوير خلال 2023 تطوير البنية التحتية التعليمية عبر جعل عملية التدريب مفتوحة وشاملة على مستوى المجموعة بأكملها إضافة إلى توسيع ورقمنة قدرات التصميم الجديد للتدريب بنوعيه العام والوظيفي لضمان إدارة معرفة مستدامة وفعالة تفتح معها آفاقا طويلة الأمد للمسار الوظيفي لجميع الموظفين داخل المجموعة.وخلال العام وصل إجمالي ساعات التدريب لموظفي البنك إلى 190 ألف ساعة بمشاركة نحو 3000 موظف.وتوفر إدارة التدريب والتطوير عروضا متطورة لعملية التدريب لجميع الموظفين بغض النظر عن الموقع والمسمى الوظيفي وهو يوفر التعلم عبر العديد من الموضوعات السلوكية والإدارية، حيث تتميز منصة البنك التعليمية Hub NBK Learning بميزة وصول للمديرين لرؤية التعلم لأنفسهم وعرض لوحة القيادة للتعلم لموظفيهم. وعلاوة على ذلك تتوافر مواد تدريبية إضافية لمساعدة المديرين في دعم تعلم موظفيهم.وخلال 2023 أجرت إدارة التدريب في الموارد البشرية للمجموعة تطويرا كبيرا وشاملا لمحتوى برنامج «شهادات ائتمان موديز»، لمواكبة أحدث احتياجات واتجاهات العمل المتغيرة، حيث تمت زيادة مدة البرنامج من شهرين إلى 5 أشهر منهم قرابة شهر في قاعات التدريب، ونحو 23 ساعة من دورات التعلم الإلكتروني، بالإضافة إلى دمج ورش العمل الخاصة بالتطبيق العملي للمهارات في جميع أنحاء البرنامج لزيادة معارف ومهارات المتدربين.استقطاب المواهبانطلاقا من إيمانه الراسخ بأن بناء قوى عاملة ديناميكية يشكل أمرا محوريا لنمو البنك المستقبلي، ويسهم في تعزيز دعائم الاقتصاد المستدام، واصل الوطني دوره التاريخي في استقطاب وتوظيف الكفاءات الوطنية وتطوير مهاراتهم.وخلال العام 2023 وظف البنك ما يقرب من 403 موظفين جدد، وبلغت نسبة الكويتيين منهم قرابة 85.4%، كما وصلت نسبة التوطين نحو 76.7% بالإضافة إلى ذلك ارتفعت نسبة الكويتيين بدرجة مدير إلى 69.2% من إجمالي عدد المديرين.ويعد بنك الكويت الوطني من أفضل المؤسسات الجاذبة للموظفين والتي تعمل على أساس تكافؤ الفرص مع التأكيد على التنوع في مكان العمل وتدريب الموظفين وتنمية قدراتهم ومهاراتهم بأفضل البرامج، حتى يتمكنوا من بناء مسيرة مهنية ناجحة تساعدهم على تولي مناصب قيادية داخل البنك في المستقبل، وهو ما يجعل الوطني جهة العمل المفضلة في القطاع الخاص بين أوساط الكويتيين حديثي التخرج.ولضمان الحفاظ على نسبة عالية من التكويت، يحرص بنك الكويت الوطني على المشاركة في العديد من معارض التوظيف، حيث شارك البنك خلال 2023 في 8 معارض وظيفية. كما يواصل منح الأولوية لتوظيف المواهب الوطنية، واقتصار التوظيف في بعض الميادين على القوى العاملة الوطنية بصفة حصرية، هذا إلى جانب التعاون مع الجامعات المختلفة لتوفير برامج التدريب والتطوير للمواهب الوطنية.وشكلت مشاركة البنك في معارض التوظيف خلال العام 2023 تجربة فريدة وأحدثت فارقا في مفهوم عملية التوظيف وجعلها أكثر ديناميكية لتلائم جيل الألفية، من خلال جناح المعرض الذي تضمن «NBK VirtuGate» بوابة الوطني الافتراضية والتي استخدمت تقنيات الواقع المعزز لتوفير تجربة تحاكي تماما طبيعة العمل في المقر الرئيسي للبنك.بالإضافة إلى ذلك يتبع الوطني نهجا فريدا فيما يخص ضمان تكافؤ الفرص، حيث يكفل فرصا متساوية لجميع موظفيه دون استثناء وهذا ما يعكسه بلوغ نسبة النساء 44.3% من إجمالي القوى العاملة كما وصل إجمالي عدد النساء في المناصب الإدارية العليا نحو 29.7%.رفاهية الموظفينومن منطلق إيمانه الراسخ بأن موظفيه هم أهم أصوله، يولي بنك الكويت الوطني أهمية كبرى لصحتهم وسلامتهم الجسدية والنفسية، ويرفع شعار «أكثر من مجرد مكان عمل» لتعزيز رفاهية موظفيه، حيث يوفر الوطني صالة ألعاب رياضية مزودة بأحدث الأجهزة المتطورة متاحة أمام الموظفين قبل أو بعد ساعات العمل بإشراف مدربين على أعلى مستوى، وهو ما ينسجم مع مبادرات البنك الهادفة إلى زيادة الوعي والتشجيع على اتباع نمط حياة صحي.كما يتضمن مبنى البنك عيادة طبية بإدارة مستشفى «وارة» توفر الفحوصات الطبية وإجراء التحاليل واستقبال زيارات لأطباء متخصصين بالإضافة إلى تنظيم ندوات نقاشية توعوية بشكل دوري مع الأطباء تختص بتوعية الموظفين بالعديد من المجالات التي تشمل الصحة الجسدية والنفسية.إضافة إلى ذلك يتبنى «الوطني» العديد من البرامج والأنشطة التي تركز على رفاهية ورعاية موظفيه وتشجيعهم على اتباع أسلوب حياة صحي، إضافة إلى إقرار نظام ساعات العمل المرنة ومنح إجازة أبوة للموظفين، وهي استحقاق يسمح خلاله للأب بالبقاء في المنزل للتواصل مع طفله حديث الولادة.ويعتبر الوطني من المؤسسات الكويتية القليلة التي تتمتع ببيئة عمل فريدة ومثالية تضاهي المؤسسات والشركات العالمية لما يوفره من فرص استثنائية للتطور المهني بصفة مستمرة من خلال برامج التدريب والخبرة العملية التي تهدف إلى مساعدة الخريجين الجدد على الالتحاق بسوق العمل ومساعدتهم على تطوير مهاراتهم وخبراتهم بالتعاون مع أعرق المؤسسات التعليمية الرائدة، لتمكينهم من قيادة جهود تطوير القطاع المصرفي في المستقبل وهو ما يزيد من ولاء موظفيه ويبرهن على جاذبيته في سوق العمل التنافسي.جوائز مرموقةخلال عام 2023 تم تتويج جهود البنك بـ 5 جوائز مرموقة منها 3 جوائز من مجلة ميد العالمية لجهوده المميزة، في مبادرات تمكين المرأة والتنمية المستدامة للموارد والكوادر البشرية إضافة إلى الجائزة البرونزية من جمعية إدارة الموارد البشرية الأميركية SHRM في فئة التميز في الشمول والمساواة والتنوع عن برنامج NBK RISE.وحصد البنك الميدالية البرونزية للتميز من مجموعة براندون هول العالمية في فئة «أفضل برنامج تطوير في التدريب على الامتثال».مسؤولية مجتمعية راسخةشهد العام 2023 تنظيم البنك ندوة توعوية في المعاملات البنكية وطرق التواصل مع ذوي الإعاقة السمعية، بالتعاون مع النادي الكويتي الرياضي للصم - فرع الفتيات، حيث تعد هذه الندوة الأولى من نوعها في الكويت وذلك انطلاقا من حرصه على أداء مسؤولياته تجاه كل شرائح المجتمع، والتي يأتي في مقدمتها ذوو الاحتياجات الخاصة.كما نظم الوطني دورة تدريبية لضباط إدارة وحدة مكافحة عمليات الاحتيال وجرائم المال في وزارة الداخلية، وذلك في إطار حرصه على توطيد أواصر التعاون الذي يسهم في التصدي لعمليات الاحتيال والنصب الإلكتروني وتماشيا مع حملة «لنكن على دراية».