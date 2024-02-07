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KIB يواصل خدمة عملائه إلكترونيا خلال العطلة

2/7/2024 9:27:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن استمراره في تقديم خدماته المصرفية على مدار الساعة خلال عطلة الإسراء والمعراج للعام الهجري 1445، وذلك عبر قنواته ومنصاته الإلكترونية المختلفة، حرصا منه على تلبية احتياجات العملاء أثناء فترة العطلة، سواء داخل الكويت أو خارجها.
هذا، وسيقوم KIB بتعطيل أعماله اليوم (الخميس) باعتباره عطلة رسمية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج لعام 1445هـ، على أن يستأنف الدوام الرسمي الأحد 11 الجاري.
كما أشار KIB إلى التزامه بخدمة عملائه ومساندتهم في جميع الأوقات، وتمكينهم من متابعة شؤونهم المالية وإنجاز معاملاتهم المصرفية دون تعطيل وبمنتهى الكفاءة، مشيرا الى أنه سيواصل تقديم خدماته المصرفية المتاحة إلكترونيا أثناء العطلة وعلى مدار 24 ساعة.

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