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وربة يطلق حملة الراتب لعام 2024

2/7/2024 9:27:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في ظل التطورات المستمرة بعالم الخدمات المصرفية، أعلن بنك وربة عن إطلاق حملته الجديدة والمبتكرة لعملاء الرواتب، والتي تعد بتجربة لا مثيل لها تتجاوز كل التوقعات.
وفي هذا الصدد، قال مدير إدارة أول الفروع للمجموعة المصرفية للأفراد في بنك وربة عبدالله الشعيل، إن الحملة الجديدة مختلفة عن الحملات التي سبق أن أطلقها البنك لتمنح العملاء فرصا عديدة للربح على جوائز مختلفة طوال العام.
وأوضح الشعيل أنه سيتم تقديم لعملاء شريحتي Priority وRoyal الجدد من الذين يحولون رواتبهم إلى بنك وربة لكل عميل كويتي (موظف أو متقاعد) أثناء فترة الحملة بجوائز نقدية فورية من خلال إقامة سحب فوري. لشريحة Priority ممن تتراوح رواتبهم ما بين 1500 و2499 دينارا سيحصلون على 2 كوبون وأما شريحة Royal لمن تتعدى رواتبهم عن ذلك فسيحصلون على عدد 3 كوبونات إلكترونية.
وستتراوح قيمة الكوبون الواحد من 50 إلى 5 آلاف دينار وتودع الجائزة للعميل على هيئة نقاط في برنامج «المخبة» في تطبيق بنك وربة بشكل فوري، وهي قابلة للاسترداد بشكل نقدي أو إمكانية تحويلها إلى أميال سفر على نادي الواحة التابع للخطوط الجوية الكويتية بواقع 100 ميل لكل دينار.
من جانب آخر، أكد الشعيل أن البنك سيقوم بإجراء سحب أسبوعي طوال فترة الحملة ابتداء من 7 الجاري حتى 25 ديسمبر 2024 ويشارك في هذا السحب كل عميل كويتي جديد أو حال ممن لديه حساب راتب فعال ويتقاضى راتب شهري 500 دينار وأكثر سيكون مؤهلا لدخول السحوبات الأسبوعية طوال فترة الحملة التي ستتوج (3) فائزين بشكل أسبوعي.

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