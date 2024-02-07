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برقان يشجع موظفيه لتبني نمط حياة صحي

2/7/2024 9:27:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اختتم بنك برقان مؤخرا برنامج «Rock Your Habits» وهو التحدي الذي استمر لمدة شهر في مبنى البنك الرئيسي، وذلك كجزء من جهوده الهادفة إلى ترسيخ مكانته بين أفضل أماكن العمل وتماشيا مع نهجه الشامل في تطوير رأسماله البشري. ويأتي تنظيم هذا البرنامج في إطار توعية موظفي البنك بأهمية اتباع نظام صحي وتشجيعهم على تغيير بعض العادات غير الصحية بأخرى صحية تنعكس بشكل إيجابي على صحتهم الجسدية والعقلية والنفسية.
وخلال البرنامج الذي امتد على مدى 4 أسابيع، شارك 140 موظفا من البنك في مجموعة متنوعة من التحديات وورش العمل والأنشطة المختلفة، إضافة إلى جلسات المتابعة الفردية التي أشرفت عليها وأدارتها رولا عرنكي أخصائية التغذية العلاجية وتثقيف مرضى السكري وأخصائية التغذية الرياضية والمدربة الشخصية المعتمدة، إلى جانب دانيال لورينزو الرياضي ومدرب اللياقة البدنية.
وفي تعليقها على تنظيم هذا البرنامج، قالت مدير الثقافة والارتباط الوظيفي في بنك برقان زهرة بوعركي: «بصفتنا بيئة عمل رائدة ومؤسسة مصنفة بين أفضل أماكن العمل «Great Place to Work®» فإننا ملتزمون بتوفير فرص جديدة ومختلفة لموظفينا لتمكينهم من العيش وفقا لنمط حياة صحي. ومن شأن هذه المبادرة أن تؤثر بشكل إيجابي على حياتهم الشخصية».
وأضافت بوعركي أن العمل في البنوك يستوجب الجلوس لساعات طويلة خلف المكتب، لذلك فإن برقان يأخذ هذه الحقيقة بعين الاعتبار ويعمل على خلق ثقافة تشجع الموظفين باستمرار على اتباع عادات صحية.
وبهدف ضمان استفادة المشاركين من التعليمات والنصائح المقدمة لهم خلال فترة البرنامج والتزامهم بها، تناولت ورش عمل الأسبوع الأول مواضيع مهمة وأساسية مثل المحافظة على صحة العقل والجسم والصحة النفسية، إضافة إلى تحديد نظام غذائي متوازن، وتسليط الضوء على موضوع السمنة ومختلف عواملها ومدى خطورتها.

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