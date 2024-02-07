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المتحد يؤكد استعداده للتواصل مع عملائه بـ الإسراء والمعراج

2/7/2024 9:27:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بمناسبة حلول ذكرى الإسراء والمعراج للعام الهجري 1445، أعلن البنك الأهلي المتحد في بيان صحافي، أنه سوف يغلق جميع فروعه يوم الخميس الموافق 8 فبراير الجاري، على أن تستأنف جميع الفروع العمل كالمعتاد يوم الأحد المقبل.
وفي سياق متصل، أشار البنك إلى أنه يمكن للعملاء خلال يوم العطلة التواصل مع البنك عبر القنوات الإلكترونية لتلبية كل الاحتياجات والخدمات والإجابة عن استفسارات العملاء، كذلك يمكن لعملائنا إجراء جميع عملياتهم المصرفية من خلال أجهزة البنك للسحب الآلي المنتشرة في مختلف مناطق الكويت.

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