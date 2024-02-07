المتحد يؤكد استعداده للتواصل مع عملائه بـ الإسراء والمعراج

(MENAFN
- Al-Anbaa) بمناسبة حلول ذكرى الإسراء والمعراج للعام الهجري 1445، أعلن البنك الأهلي المتحد في بيان صحافي، أنه سوف يغلق جميع فروعه يوم الخميس الموافق 8 فبراير الجاري، على أن تستأنف جميع الفروع العمل كالمعتاد يوم الأحد المقبل.
وفي سياق متصل، أشار البنك إلى أنه يمكن للعملاء خلال يوم العطلة التواصل مع البنك عبر القنوات الإلكترونية لتلبية كل الاحتياجات والخدمات والإجابة عن استفسارات العملاء، كذلك يمكن لعملائنا إجراء جميع عملياتهم المصرفية من خلال أجهزة البنك للسحب الآلي المنتشرة في مختلف مناطق الكويت.
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