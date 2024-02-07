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التجاري يقدم رعايته الذهبية لمعرض الكويت للاستدامة

2/7/2024 9:27:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن البنك التجاري الكويتي عن رعايته الذهبية لمعرض الكويت للاستدامة المختص باستعراض كل ما يتعلق ببيئة نظيفة ونشر الوعي بمفهوم الاستدامة وأيضا عرض أحدث أنواع السيارات الكهربائية والهجينة في السوق الكويتي والمنتجات الصديقة للبيئة وتعريف الجمهور بأهميتها في تخفيض الانبعاثات الكربونية وتخفيف حدة تغير المناخ، حيث يشارك التجاري في المعرض من خلال جناح صديق للبيئة خاص للبنك من اليوم الخميس 8 فبراير لغاية 10 الجاري.
وتعقيبا على مشاركة التجاري في هذا الحدث، قالت مساعد مدير عام قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري الكويتي نورا كايد: «يحرص البنك التجاري الكويتي على الالتزام بمسؤوليته تجاه المجتمع من خلال مساهماته في الحملات البيئية التي تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي».
وأوضحت كايد أن البنك يشارك في هذا المعرض لتسليط الضوء على أهمية زيادة الوعي بالمخاطر الصحية التي يسببها التلوث وانتشار المخلفات والنفايات، وتجسيدا لدوره الريادي كبنك يساند المبادرات الرامية إلى المحافظة على البيئة ودعم ومساندة الجهود الهادفة إلى الاهتمام بالصحة والنظافة من خلال بيئة صحية ونظيفة وخالية من النفايات الملوثة. وتأتي مشاركة البنك في هذا المعرض ضمن جهوده المستمرة في مجال التنمية المستدامة بأبعادها البيئية والاجتماعية.
وأضافت ان موظفي المبيعات سيتواجدون في جناح البنك لتعريف الجمهور بعرض تمويل السيارات الذي يقدمه التجاري وهو عبارة عن خصم يصل إلى 1000 دينار عند تمويل أي سيارة يختارها العميل بالإضافة إلى تعريفهم بأحدث المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك، مؤكدة حرص البنك دائما على تقديم أفضل مستوى من الخدمة لعملائه وأفضل العروض التي تلبي احتياجاتهم.
ويتميز معرض الكويت للاستدامة بأنه تجمع فريد من نوعه لتعريف الجمهور على أحدث طرازات السيارات الكهربائية والهجينة المتوافرة في السوق الكويتي، وذلك بمشاركة وكالات من أكبر العلامات التجارية العالمية، تأكيدا على الدور الإيجابي والفعال للسيارات الكهربائية في التقليل من درجات الاحتباس الحراري، وتحسين جودة الهواء ونظافة البيئة.

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