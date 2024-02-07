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Auto Land للسيارات ينطلق بمشاركة 40 شركة وعدد من البنوك وشركات التمويل

2/7/2024 9:27:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) طارق عرابي
انطلقت صباح أمس فعاليات معرض «Auto Land» الكويت، الذي تنظمه شركة «ماكس ايفنت» لتنظيم المعارض والمؤتمرات، خلال الفترة من 7 إلى 18 الجاري، على أرض المعارض الدولية بمشرف في كل من الصالة 4 و5 و6، وذلك بحضور عدد من الفعاليات الاقتصادية وممثلي البعثات الديبلوماسية لدى البلاد وممثلي ومديري الشركات.
وبهذه المناسبة، أكد مدير التطوير في شركة ماكس ايفنت خالد طارق العبدالغفور، أن معرض «Auto Land» يعتبر المعرض الأول الذي تنظمه «ماكس ايفنت» في قطاع السيارات، وذلك بمشاركة أكبر من 40 شركة ووكالة سيارات، إلى جانب عدد من الشركات المتخصصة في قطع غيار واكسسوارات السيارات، وعدد من البنوك وشركات التمويل والتأمين المختلفة.
وأضاف ان الهدف من تنظيم المعرض هو الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور وتسهيل التعرف على جميع أنواع السيارات والوكالات تحت سقف واحد، وتوفير الجهد والوقت على العملاء والشركات من خلال الالتقاء المباشر مع شريحة كبيرة من محبي السيارات.
وقال ان السوق الكويتي يضم مختلف أنواع وشرائح السيارات، كما أنه يستقطب جميع الجنسيات والأعمار، لذا كانت الشركة حريصة على تنظيم المعرض بالمشاركة مع أكبر عدد من وكالات السيارات بالكويت.
وأشاد العبدالغفور بتعاون شركات السيارات والبنوك وغيرها من قطاعات الدولة التي ساهمت بتنظيم ونجاح هذا الحدث المهم الذي ينتظره الجمهور الكويتي بكل شغف.
موديلات جديدة
وقال ان المعرض سيشهد إطلاق موديلات حديثة لسيارات موديل 2024، سيتم طرحها لأول مرة، هذا إلى جانب عرض للسيارات القديمة والكلاسيكية، والدراجات النارية، ومعدات البر والتخييم والرحلات.
جدير بالذكر أن «ماكس ايفنت» هي شركة متخصصة في تنظيم المعارض في عدد من القطاعات والتي من بينها قطاع التعليم، السيارات، البناء، الصحة والجمال، السفر، العودة للمدارس والجامعات.

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