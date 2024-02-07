بدءا من الأحد السوق الأول 33 شركة بقيمة رأسمالية 35 3 مليار دينار



273 مليون دينار سيولة السوق الأسبوعية.. والقيمة السوقية تربح 105 ملايين 10 أسهم استهدفها الأجانب بالسوق الأول لزيادة نسب الملكيات خلال الأسبوع

شريف حمديتدخل بورصة الكويت بداية الأسبوع المقبل مرحلة جديدة، إذ سيرتفع عدد الشركات المدرجة على مؤشر السوق الأول إلى 33 شركة ستبلغ قيمتها السوقية وفقا لإغلاق أمس الأربعاء نحو 35.3 مليار دينار بصافي زيادة قدرها 1.3 مليار دينار وذلك بعد إضافة نحو 1.45 مليار دينار القيمة السوقية لـ3 شركات جديدة ستدخل على السوق وحذف نحو 180 مليون دينار القيمة السوقية للشركة التي ستخرج من المؤشر.واعتبارا من الأحد المقبل الموافق 11 فبراير سيترفع عدد الشركات المدرجة ضمن مكونات مؤشر السوق الأول في إطار تفعيل المراجعة السنوية للبورصة، ليصبح عدد الشركات 33 شركة بدلا من 31 في الوقت الراهن، وذلك بعد ترقية 3 شركات جديدة هي: البنك الأهلي الكويتي بقيمة سوقية تصل إلى نحو 631.6 مليون دينار، وشركة الصالحية العقارية بقيمة سوقية 238.4 مليون دينار، وشركة الاتصالات الكويتية STC بقيمة سوقية تصل إلى 589.3 مليون دينار، وخروج شركة واحدة من مكونات السوق بقيمة 180 مليون دينار.وتشير التوقعات إلى ان زيادة عدد الشركات المدرجة ضمن السوق الأول ستعزز التداولات ويفتح المجال واسعا أمام ارتفاع معدلات السيولة وحجم التداولات وكذلك استقطاب معدلات أعلى من السيولة الأجنبية.إلى ذلك، حظيت أسهم السوق الأول باهتمام لافت من قبل المستثمرين الأجانب خلال التعاملات الأسبوعية، وهو ما ظهر من خلال زيادة نسب الملكيات في أسهم 10 شركات، وهي: الاستثمارات وأرزان وأعيان والخليج وبوبيان والامتياز وعقارات الكويت وكابلات وميزان، إضافة إلى المتكاملة.وتراجعت نسب الملكيات في أسهم 12 شركة، واستقرت في أسهم 9 شركات، وجاءت هذه التحركات من قبل الأجانب في إطار هيكلة المراكز الاستثمارية لمواكبة المستجدات على مستوى الكشف عن النتائج المالية والتوصيات بالتوزيعات النقدية والمنحة.ووفقا لبيانات البورصة الرسمية حتى تاريخ 6 الجاري، بلغت قيمة ملكيات الأجانب 5.25 مليارات دينار تراجعا من 5.28 مليارات دينار الأسبوع الماضي.وعلى الرغم من ميل المتداولين إلى عمليات جني الأرباح في بعض الجلسات، إلا أن سقف الرهان على عودة السوق للاتجاه الصاعد يظل مرتفعا نظرا لكون المرحلة الحالية تشهد الكشف عن النتائج المالية للعام الماضي، والتي تبدو من خلال بشائرها أنها ستكون تاريخية وقياسية لبعض الأسهم القيادية، ومن ثم سينتج عن ذلك توزيعات نقدية ومنحة ترضي طموح المستثمرين بكل شرائحهم.وبسبب عمليات تصريف بهدف جني الأرباح السريعة، جنحت مجريات التداول للتراجع اغلب الفترات، خاصة على مستوى الأسهم المتوسطة والصغيرة التي تندرج ضمن مكونات السوق الرئيسي، وهو ما أدى مع نهاية الأسبوع إلى تراجع المؤشر الذي يضم غالبية الشركات المدرجة.وفي المقابل، ارتفع مؤشر السوق الأول الذي يضم أكثر الشركات المدرجة من حيث السيولة العالية والقيمة الرأسمالية، لينهي تعاملات الأسبوع على ارتفاع لكنه محدود نسبيا.وعلى مستوى السيولة المتدفقة للسوق، بلغ الإجمالي الأسبوعي قرابة 273 مليون دينار بمتوسط يومي بلغ 68 مليونا مقارنة بـ341 مليون دينار بمتوسط يومي 68.3 مليون دينار الأسبوع الماضي نظرا لاقتصار جلسات الأسبوع الجاري على 4 جلسات لتعطل أعمال السوق اليوم بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.وشهدت السيولة تدرجا في الارتفاع خلال جلسات الأسبوع، إذ استهلت البورصة تعاملات الأحد باستقبال 58.4 مليون دينار، ارتفعت في الجلسة التالية إلى 63.3 مليون دينار، ثم ارتفعت لـ 75.3 مليون دينار، لتصل في جلسة أمس الختامية إلى 75.6 مليون دينار، وكانت السيولة تتمركز حول أسهم ايفا وبيتك والوطني وارزان والكويتية والاستثمارات على مدار الأسبوع.وتراجعت أحجام التداول بنسبة 8.5% بتداول 10.48 مليارات سهم مقارنة بـ 1.146 مليار سهم الأسبوع الماضي، وجاء التراجع في كميات الأسهم المتداولة نظرا لاقتصار الأسبوع على 4 جلسات.وبنهاية التعاملات ارتفعت القيمة السوقية للبورصة الكويتية نحو 105 ملايين دينار ليصل الإجمالي إلى 42.849 مليار دينار ارتفاعا من 42.744 مليار دينار الأسبوع الماضي بنسبة 0.2%.وتباين أداء المؤشرات بنهاية الأسبوع بارتفاع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.5% بإضافة 43 نقطة ليصل إلى 7961 نقطة ارتفاعا من 7918 نقطة الأسبوع الماضي، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.8% بخسارته 52 نقطة ليصل إلى 5919 نقطة مقارنة مع 5971 نقطة، وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.2% بإضافة 18 نقطة ليصل إلى 7256 نقطة ارتفاعا من 7238 نقطة الأسبوع الماضي.