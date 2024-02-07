Thursday, 08 February 2024 06:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ميد تباطؤ الاقتصاد العالمي مستمر خلال 2024

2/7/2024 9:27:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد أن التباطؤ الاقتصادي العالمي مازال مستمرا، وان النظرة المستقبلية بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لاتزال تفتقر إلى اليقين في غمرة التوترات الجيوسياسية المستمرة وتخفيضات إنتاج النفط.
وأضافت المجلة في تحليل حديث ان الاقتصاد العالمي يعاني من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض الطلب الخارجي، مما يعوق الزخم الاقتصادي ويضعف ميول رجال الأعمال والتجارة العالمية في مختلف دول العالم، كما تتفاقم التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي بسبب التباطؤ الاقتصادي في الصين وتراجع التجارة، مما يؤثر بشكل خاص على قطاع التصنيع العالمي.
واستندت المجلة في تحليلها إلى تقرير صادر عن شركة غلوبل داتا جاء فيه انه بالإضافة إلى العوامل سالفة الذكر، فإن التوترات العالمية المتزايدة الناجمة عن أحداث مثل الصراع الدائر في الشرق الأوسط والوضع في أوكرانيا تشكل مخاطر كبيرة على النمو الاقتصادي المستمر.
وفي ضوء هذه العوامل، تتوقع الشركة في تقريرها الذي تضمن تحديثا للوضع الاقتصادي العالمي خلال الربع الأول من عام 2024، استمرار التباطؤ الاقتصادي العالمي للعام الثالث على التوالي، مع معدل نمو متوقع يبلغ 2.1% في عام 2024، مقارنة بنحو 2.4% في عام 2023.
ويسلط التقرير الضوء على التفاعل المعقد بين العوامل الاقتصادية والأحداث الجيوسياسية التي تشكل مسار الاقتصاد العالمي، مما يستلزم اعتبارات استراتيجية للشركات وصانعي السياسات على حد سواء.
وفي مثل هذا المناخ الاقتصادي المتطور، من المتوقع أن تتصدر منطقة آسيا والباسيفيك عام 2024 الاقتصاد العالمي بأعلى معدل نمو. ومع ذلك، تشير توقعات النمو للمنطقة ذاتها إلى تباطؤ اقتصادي مقارنة بالعام الماضي بسبب الاضطرابات الاقتصادية في الصين.
وفي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لاتزال التوقعات غير مؤكدة بسبب التوترات الجيوسياسية المستمرة وتخفيضات إنتاج النفط. ولكن الشركة تتوقع تسارع النمو في هذه المنطقة في عام 2024، بناء على التحسن المتوقع في الطلب الخارجي والنمو في القطاع غير النفطي.
وتتوقع غلوبل داتا تباطؤ النمو في منطقة الأميركتين، حيث سيتراجع في عام 2024 إلى 1.1% مقارنة بـ 2.2% في العام السابق. ويعزى هذا الاعتدال إلى عوامل، مثل التباطؤ الناجم عن تناقص المدخرات لدى الأسر نتيجة وباء كورونا وما نجم عنه من ارتفاع الديون التي أصبحت تثقل كاهلها، ناهيك عن التباطؤ المحتمل في تنفيذ خطط الشراء بالدين وفقا لبرامج «اشتر الآن، وادفع لاحقا». بالإضافة إلى ذلك، تنطوي التوقعات على تباطؤ نمو الاستثمار التجاري بسبب ارتفاع تكاليف التمويل الناجمة جراء ارتفاع أسعار الفائدة.

MENAFN07022024000130011022ID1107825040

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث