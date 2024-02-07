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أوابك 112 5 مليون طن صادرات الغاز العربية

2/7/2024 9:27:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ‏عقدت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) الاجتماع 23 لخبراء الغاز في الدول الأعضاء، وندوة انبعاثات غاز الميثان في صناعة النفط والغاز بالفترة بين 6 و7 الجاري بمقر الأمانة العامة في الكويت وعبر تقنية الاتصال المرئي، حيث شارك في الاجتماع 48 مرشحا من: الإمارات، والبحريــــن، والجزائـــر، والسعوديــة، والكويـــت ومصر.
كما شارك عدد من الشركات الوطنية في الدول الأعضاء منها شركة سوناطراك - الجزائر، وشركة ناقلات النفط الكويتية، والشركة الكويتية لنفط الخليج، والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية، وشركة صناعة الكيماويات البترولية، وشركة نفط الكويت، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات.
‏وفي هذا السياق، أشار الأمين العام للمنظمة م.جمال اللوغاني في كلمته الافتتاحية، إلى أن هذا الاجتماع يستعرض آخر التطورات التي تشهدها صناعة الغاز الطبيعي عربيا وعالميا، ويمثل فرصة لتبادل الآراء والخبرات ووجهات النظر بهدف تعزيز أطر التعاون بين دولنا الأعضاء التي تحتل مكانة بارزة في أسواقه العالمية.
‏وأضاف أن تجارة الغاز الطبيعي المسال تشكل نحو 43% من إجمالي التجارة العالمية، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة لتتجاوز حصة تجارة الغاز عبر خطوط الأنابيب خلال السنوات القليلة المقبلة نتيجة استمرار الطلب على الغاز الطبيعي المسال في النمو خلال عام 2023 ليسجل 405 ملايين طن، وهو مستوى غير مسبوق في تجارة الغاز الطبيعي المسال عالميا.
‏ولفت اللوغاني إلى أن استمرار نمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال من شأنه أن يحفز الاستثمار في مشاريع الإسالة الجديدة، ويعطي نظرة إيجابية لتشجيع الدول نحو استمرار تطوير مواردها من الغاز، ومن المتوقع أن يشهد عام 2024 دخول 5 مشاريع إسالة جديدة حيز التشغيل في كل من: الولايات المتحدة، وروسيا، والمكسيك، والكونغو، وموريتانيا، التي ستساهم في إضافة نحو 21 مليون طن/السنة إلى طاقة الإسالة العالمية.
‏وأكد أن المنطقة العربية حاضرة وبقوة في المشهد العالمي للغاز في ضوء حاجة السوق الأوروبي الملحة لزيادة إمدادات الغاز من المنطقة، بفضل الشراكة الاقتصادية المهمة بين الجانبين، والتي تمتد جذورها إلى عدة عقود وإمكانات المنطقة الكبيرة من الغاز.
وقد كان لذلك أثر إيجابي على صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي المسال، التي سجلت في عام 2022 أعلى معدل لها منذ عام 2013 بتصدير 114.5 مليون طن، إلا أنها تراجعت بشكل طفيف عام 2023 لتبلغ 112.5 مليون طن بحسب تقديرات منظمة أوابك.
ويعزى ذلك إلى تراجع الصادرات من جمهورية مصر العربية على ضوء تنامي الطلب المحلي، وبعض أعمال الصيانة التي نفذت في منشآت الإسالة في سلطنة عمان. كما استحوذت الدول العربية في عام 2023 على حصة سوقية قدرها 27.5%، لتؤكد بذلك على ريادتها كمورد رئيسي معتمد في مختلف الأسواق العالمية.
‏وأضاف أنه من المتوقع أن تسهم الدول العربية بشكل أكبر في التجارة الدولية للغاز الطبيعي المسال مستقبلا، وذلك بعد الانتهاء من حزمة مشاريع الإسالة الجاري تنفيذها حاليا في كل من دولة قطر ودولة الإمارات وسلطنة عمان وجمهورية موريتانيا، والتي ستسهم في رفع القدرة التصديرية في الدول العربية قرابة 50%، لتصل إلى 203 ملايين طن/السنة بحلول عام 2027.

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