منتجع مازاغان يحتفل بنجاح الدورة الأولى من برنامج مازاغان للقادة النساء

(MENAFN
- Virtue mena) الجديدة، المغرب، 7 فبراير 2024: احتفل منتجع مازاغان بنجاح الدورة الأولى من برنامج مازاغان للقادة النساء، الذي صمّم خصيصًا للنساء القائدات داخل المنتجع والذي أطلقته أكاديمية مازاغان في شهر يناير من العام الماضي ضمن التزام منتجع مازاغان بتعزيز المهارات الإدارية لموظفاته. وتم تسليم شهادات للمشاركات في البرنامج في حفل تكريمي عقد مؤخراً.
على مدى الاثني عشر شهرًا الماضية، قام منتجع مازاغان بالتعاون الوثيق مع مدربين ذوي خبرة لضمان نجاح البرنامج. وكان التركيز الرئيسي على تعزيز الكفاءات الشخصية وتطوير المهارات القيادية للمشاركات اللواتي استفدن من إلهام الخبراء في مجالات الإدارة، والتدريب، والرياضة، والرفاهية، والعمل الاجتماعي، وعزّزن سعيهن لتحقيق طموحاتهن الشخصية والمهنية.
وأظهرت المشاركات جهودًا ملموسة في تنفيذ مجموعة من المشاريع، ومن بينها التسريع الرقمي الذي يهدف إلى تعزيز تجربة العملاء وتحسين كفاءة العمليات، بهدف ضمان التنافسية في بيئة رقمية تتطور باستمرار. وتركزت جهود البرنامج أيضًا على تحفيز الإيجابية لدى الموظفين من خلال تعزيز بيئة العمل. بالإضافة إلى تطوير العروض بشكل مستمر بهدف توفير تجارب استثنائية للعملاء.
وأعرب "جاك كلوديل"، المدير العام لمنتجع مازاغان، عن تقديره لإطلاق هذا البرنامج الفريد في المنطقة بهدف دعم المرأة في رحلتها المهنية. وشدّد على الدور الأساسي للقيادة النسائية في تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال الأعمال وتعزيز التنمية الاقتصادية.
وقد تمّ التعاون مع مؤسسات ومدربين بما في ذلك ATOM، وLes Mentor’Elles، وجامعة الأخوين، ودار الأمل، وTeamway. وقادت ناميا بنمنصور من ATOM المشاركات عبر تكامل البرنامج وتعزيز الوعي الذاتي للقيادة الفعّالة. وأثرت ورشة عمل Les Mentor’Elles، بقيادة ماجدة برابيج ومهدي قاسيمي وأسماء الحاجي وخولة العلج، على تنويع البرنامج من خلال استكشاف الرشاقة العقلية وثقة الفرد كرافعة للأداء، والارتباط بين تقدير الذات والأداء. كما قدمت ديبورا بيرتليت من جامعة الأخوين خبرتها في مهارات الشبكات والتعبير التنفيذي، فيما عرضت بشرى الورياغلي من دار الأمل رؤى حول أساسيات الحياة التعاونية. كما تناولت مجموعة Teamway، التي يمثلها أمين عاشور ونزهة العالمي وبشرى بايبانو وحنان عليوة وسعيد يوسف وسعيد بدعاج وفرح هبة، مواضيع متنوعة، بما في ذلك إدارة الوقت والقيادة العرضية والتمويل الشخصي وأساسيات الاتصالات والتسويق.
ويعيد منتجع مازاغان التأكيد على التزامه بتطوير المرأة المغربية مهنيًا، حيث يعلن عن إطلاق الدورة الثانية من البرنامج الذي سيشمل حوالي عشرين مستفيدة تشغلن مناصب منسقة ومشرفة ومسؤولة مساعدة.
MENAFN07022024005113011630ID1107825013
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.