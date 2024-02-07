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بلينكن يؤكد إمكانية عقد اتفاق بين إسرائيل وحماس

2/7/2024 8:00:21 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس، أنه لا يزال هناك مكان لاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس، داعياً إلى حماية المدنيين.

وقال بلينكن للصحافيين في تل أبيب بعد ساعات من لقائه نتانياهو: «برغم أن هناك بعض الأمور غير القابلة للتحقيق بشكل واضح في ردّ حماس، إلا أنّنا نعتقد أنّ هذا يفسح مكاناً للتوصّل إلى اتّفاق، ونحن نعمل على ذلك من دون كلل حتى التوصّل إليه».

وردّاً على سؤال عن رفض نتانياهو، قال بلينكن إنّه لن يتحدّث نيابة عن إسرائيل، لكنّ ردّ حماس وفّر على الأقلّ فرصة لمواصلة المفاوضات بشأن الرهائن.

وأضاف بلينكن أنّه سيجتمع، اليوم، مع عائلات الرهائن، مؤكداً أنّه ملتزم بالسعي لإطلاق سراحهم جميعاً.

وتابع أنّ «الألم الشديد الذي تشعر به عندما لا تعرف مصير من تحب، أمر لا يمكن تصوره تقريباً».

ولم يصل بلينكن إلى حدّ دعوة إسرائيل لعدم شنّ هجوم على رفح، بعد أن أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه من احتمال حصول العملية.

وقال بلينكن: «المسؤولية تقع على عاتق إسرائيل لبذل كلّ ما في وسعها لضمان حماية المدنيين».

وأضاف أنّ أيّ «عملية عسكرية تقوم بها إسرائيل يجب أن تضع المدنيين في الاعتبار أولاً وقبل كلّ شيء».

وتابع أنّه أبلغ نتانياهو ومسؤولين آخرين أنّ عدد القتلى كل يوم في غزة «لا يزال مرتفعاً جداً».

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