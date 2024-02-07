طيران إسرائيل يقصف رفح ويقتل 14 فلسطينياً

قُتل 14 فلسطينياً وأصيب عشرات آخرون ليل الأربعاء/الخميس من جراء قصف نفَّذه الطيران الحربي الإسرائيلي على رفح جنوب قطاع غزة ودير البلح وسط القطاع.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية أن «مواطنين استشهدا وأصيب 10 آخرون على الأقل، في قصف طيران الاحتلال منزلاً بدير البلح وسط قطاع غزة، بينما استشهد 12 مواطناً وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال منزلين قرب مفترق أبو السعيد في تل السلطان والحي السعودي غرب رفح جنوب القطاع».

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، قال، أمس، إن الجيش الإسرائيلي تلقى أوامر بالاستعداد لبدء هجوم في رفح، حسبما نقلت عنه صحيفة «يديعوت أحرونوت» عبر موقعها على الإنترنت.

وأضاف نتانياهو، في مؤتمر صحفي، أن إسرائيل لن تقبل شروط حماس الأخيرة بشأن صفقة بخصوص الرهائن، لكنه لم يستبعد استمرار المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق مقبول لتأمين إطلاق سراح نحو 130 رهينة محتجزين في قطاع غزة، وفقاً لما ذكرته صحيفة «جيروزاليم بوست».

ونقلت الصحيفة عن نتانياهو، في رد على سؤال لأحد الصحفيين حول عرض حماس، قوله: «من خلال ما اطلعت عليه، حتى أنت ستقول: لا» لعرض حماس.

وقالت صحيفة «جيروزاليم بوست» إن «إصرار حماس على وقف طويل الأمد للحرب المستمرة منذ 135 يوماً، ووقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من القطاع، قد أطفأ جذوة تفاؤل بأن إطلاق سراح الرهائن أصبح في المتناول».

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