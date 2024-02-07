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إجراءات صحية طارئة في البرازيل بعد تفشي حمى الضنك

2/7/2024 7:24:53 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

انتشرت حمى الضنك في موسم الأمطار الحار في البرازيل، ما اضطر السلطات الصحية إلى اتخاذ إجراءات طارئة، وبدء حملة تطعيم واسعة النطاق ضد المرض الذي ينقله البعوض.

وأوضحت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 364855 إصابة في الأسابيع الخمسة الأولى من هذا العام، أي أكثر بأربعة أمثال من حالات الإصابة بحمى الضنك في الفترة نفسها من عام 2023.

وأضافت الوزارة أن الانتشار السريع لحمى الضنك تسبب في وفاة 40 شخصاً، فيما يجري التحقق من 265 حالة أخرى.

وذكر بيان للوزارة أن البرازيل اشترت 5.2 ملايين جرعة من لقاح حمى الضنك الذي طوَّرته شركة الأدوية اليابانية تاكيدا، مع تقديم 1.32 مليون جرعة أخرى دون أي تكلفة على الحكومة.

وأعلنت ثلاث ولايات برازيلية حالات الطوارئ، بما في ذلك ولاية ميناس جيرايس، ثاني أكبر ولاية من حيث عدد السكان، والمنطقة الاتحادية التي تقع فيها العاصمة برازيليا والتي تواجه ارتفاعاً غير مسبوق في الإصابات.

وقالت الحكومة المحلية، أمس، إن برازيليا ستبدأ في تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 أعوام و14 عاماً يوم الجمعة.

وتجاوزت حالات الإصابة بحمى الضنك في برازيليا منذ بداية العام إجمالي الإصابات بالمرض في عام 2023 بكامله.

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