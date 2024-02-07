القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية الأربعاء

تعلن الجائزة العالمية للرواية العربية عن روايات القائمة القصيرة الست في مؤتمر صحافي يعقد بالرياض، 14 فبراير الجاري، في تمام الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت الرياض.

وسيتم اختيار روايات القائمة القصيرة من القائمة الطويلة المكونة من 16 رواية، والتي تضم روائيين من 11 دولة مختلفة، بمن في ذلك اثنان من كل من الجزائر ومصر وفلسطين وتونس والمملكة العربية السعودية، وواحد من العراق ولبنان والمغرب وعمان وسوريا والإمارات العربية المتحدة.

يذكر أن الجائزة العالمية للرواية العربية هي أهمّ الجوائز الأدبية المرموقة في العالم العربي، وتمنح الجائزة لأفضل رواية كل عام من وجهة نظر لجنة التحكيم وتقييمها. وتهدف الجائزة إلى مكافأة التميّز في الأدب العربي المعاصر، ورفع مستوى الإقبال على قراءة هذا الأدب عالمياً من خلال ترجمة الروايات الفائزة، والتي وصلت إلى القائمة القصيرة إلى لغات رئيسية أخرى ونشرها.