«عد الأصابع».. 200 هيكل خزفي تستولد الأمل من رحم الألم

كيف يمكن أن تحمل الدلالات الخزفية تجربة شعورية مجردة لمعاناة إنسانية بتأملات ناطقة؟ سؤال يجد الزائر جوابه وهو يدلف معرض ((عد الأصابع)) للفنانة والنحاتة المصرية هناء السجيني.

يعبر معرض الفنانة الفردي في ((مجمع 421))، والمتمثل في مجسمات جصية حديثة نفذتها خلال 6 أشهر، عن تجربة إنسانية مرت بها إثر إصابتها بسرطان الثدي، وما أحدثته هذه التجربة من صراع نفسي وعدم استقرار التجربة الإنسانية وهشاشتها، لتنظر إليها الفنانة هناء بنظرة مختلفة، فتولد من رحم تلك المعاناة أكثر من 200 قطعة خزفية خيالية، تبلغ ذروتها في منحوتات وهياكل سريالية تحاكي وتعيد تصور مساحات الرعاية الصحية، التي تتحول إلى مواقع تشبه الحلم، غريبة ومخيفة ومسلية في الوقت نفسه.

صلصال

صنعت هناء باستخدام الصلصال مساحة تشبه غرفة الانتظار في عيادة الطبيب، كما صنعت منحوتات قد تبدو وكأنها شخصيات مألوفة للوهلة الأولى، ولكن بعد الاقتراب منها والنظر إليها جيداً، تلاحظ أنها عبارة عن مجموعة عجيبة من أجزاء أجسام من الحيوان والإنسان، ومن خلال هذا الخليط الغريب، تغوص هناء في أعماق خيالها النابض بالحياة.

ويلاحظ الزائر لمعرض ((عد الأصابع)) كيف تزاحم الأصابع الشعور والبحث عن المعنى وراء كل قطعة فنية، حيث نجد الأصابع في أغلب القطع، حيث تعتبر السجيني هنا أن الأصابع دليل على عدد تلك الأصابع التي تكشف المريض وتساعد في علاجه خلال رحلة المرض الطويلة، وتحمل دلالة رمزية للأشخاص والجلسات الذين كانوا جزءاً من رحلتها.

رحلة

وأكدت السجيني لـ((البيان)) أن معرض ((عد الأصابع)) يعكس وجهة نظرها حول الصدمة النفسية، والمعرض هو نتاج معركة طويلة للفنانة مع المرض، ويشجع المتلقي على إيجاد الفرح والفكاهة في تصور عالم غريب يمتزج فيه البشر والحيوانات والنباتات والجماد في قوالب وأشكال شبه مألوفة. وأوضحت أنها اختارت أن تقدم هذا العمل الفني باستخدام الخزف لأول مرة، لأنه يحتاج لصبر طويل واستخدام درجات حرارة عالية، وهو ما يعبر عن رحلتها الطويلة وكيف يكوي الألم والمرض جسد المبدع وما يفرزه هذا الانصهار من أفكار وأعمال خلاقة. وأشارت السجيني أنها عملت على إنجاز عملها الفني في الاستوديو الخاص بها لأكثر من 12 ساعة باليوم على مدى 6 أشهر، وقد كان هذا التماهي اليومي مع الفن عاملاً مهماً في تجاوز التبعات النفسية للمرض، والانسلاخ من الضغط النفسي إلى عمل فني نابض بالانتصار..!