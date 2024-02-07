مؤسسة الإمارات للآداب تكرم فائزي «كتاب في صندوق»

كرمت مؤسسة الإمارات للآداب الفائزين بمسابقة ((كتاب في صندوق)) خلال الدورة السادسة عشرة من مهرجان طيران الإمارات للآداب. وشجعت المسابقة، التي تنظمها المؤسسة بالتعاون مع مدرسة أركاديا، كافة الطلبة من المرحلة الابتدائية بمدارس دولة الإمارات العربية المتحدة لاختيار كتاب أو مشهد أدبي مميز والتعاون في صنع ديوراما، الفن الإبداعي لتجسيد الواقع بطريقة مصغرة، باستخدام مواد قابلة لإعادة التدوير.

وتضمنت قائمة الفائزين: مدرسة ليوا الدولية للبنات، صف 1A)) EduFans))، عن تمثيل كتاب ((Miss Fox's Class Goes Green)) للكاتبة إلين سبينيلي. ومدرسة ((Athan))، الصف الأول القسم الثاني، عن تمثيل كتاب ((A Very Smart Pencil)) للكاتب محمد موفق. ومدارس دبي، البرشاء، مرحلة رياض الأطفال (KG1)، عن تمثيل كتاب ((Monkey Puzzle)) للكاتبة جوليا دونالدسون.

الجدير بالذكر أنه تم إطلاق مسابقة ((كتاب في صندوق)) 26 أكتوبر 2023 مع فرصة للمدارس من حول دولة الإمارات لتقديم ديوراما مستوحاة من الأدب خلال شهرين على أن يتم توثيق بناء الديوراما بالصور ومقاطع الفيديو. استقبلت المسابقة أكثر من 150 مشاركة، تأهلت منها 15 إلى القائمة النهائية، منها 13 مشاركة مستوحاة من الكتب الإنجليزية، ومشاركتان مستوحتان من كتب عربية، وتمت دعوة المتأهلين في النهائيات من حول دولة الإمارات. وطُلب من زوار المهرجان المشاركة في التصويت على الديوراما المفضلة لديهم. وحازت مدارس دبي، البرشاء، مرحلة رياض الأطفال (KG1)، أغلبية الأصوات لتمثيلهم مشهداً من كتاب ((Monkey Puzzle)) للكاتبة جوليا دونالدسون. وقيّمت المشاركات المتأهلة للنهائيات لجنة تحكيم متخصصة تضم أعضاء من طاقم مدرسة أركاديا ومؤلفين ورسامين، ميثاء الخياط وبولا بولز وزينب ميان.