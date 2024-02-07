«العين السينمائي».. فرجة وقصص تكرس مفاهيم الاستدامة

انطلقت الدورة السادسة من مهرجان العين السينمائي الدولي، وذلك استكمالاً للنجاح اللافت الذي حققته الدورات الماضية، وحرص طاقم عمل المهرجان على تقديم تجربة استثنائية حافلة بالمحتوى عالي الجودة وورش العمل والندوات المتخصصة، إضافة إلى العروض الأولى لأحدث الأفلام وبإشراف لجنة تحكيم مرموقة.

ويسهم المهرجان في تعزيز مكانة منطقة العين الخضراء وإمكاناتها بوصفها مركزاً يتيح لصناع الأفلام والمبدعين والخبراء الالتقاء وتبادل المعارف والترويج لأعمالهم. كما يحظى المهرجان بتقدير كبير بين أوساط عشاق السينما وخبراء القطاع، وتشهد دورة هذا العام نمواً ملحوظاً في عدد الأفلام المشاركة وجودتها.

إنجازات

وفي هذا الإطار قال عامر سالمين المري، الرئيس والمدير الفني للمهرجان لـ((البيان)): ((احتفينا في مدينة العين الجميلة، بمرور 5 أعوام من المكاسب والإنجازات التي حققها ((العين السينمائي)) في خدمة ((الفن السابع))، وذلك من خلال دوراته السابقة التي قدمنا فيها عدداً من المبادرات والاتفاقيات والبرامج المتنوعة، ليكمل مسيرته في دعم السينما بالمنطقة)).

وأضاف: ((لقد واجهنا تحديات وتخطينا صعوبات، ولكن شغفنا الدائم يدفعنا إلى الاستمرار، في تعزيز العلاقات بين المحافل السينمائية العربية والعالمية، وصناع ((الفن السابع)) في المنطقة، من أجل حضور فاعل لمهرجان سينمائي إماراتي، يهدف إلى توفير منصة مثالية لدعم السينما العربية وصناع الأفلام المحليين، وإظهار المواهب المستقبلية)).

وأكد على احتفاء ((العين السينمائي الدولي)) هذا العام بـ ((السينما الخضراء))، حيث تم تقديم باقة من أهم الأفلام التي ترفع شعار ((سينما من أجل البيئة))، واستعراض رؤية سينمائية ملهمة لغرس قيم العمل المناخي والبيئي لدى الشباب، كما تم عرض قصص من مختلف أنحاء العالم، للعمل على زيادة الوعي بأهمية التغير المناخي وتعزز مفهوم الاستدامة. وأكد على أن مهرجان العين السينمائي حرص على مواكبة هذه التوجهات بعرض مجموعة من الأعمال السينمائية التي تسلط الضوء على مفهوم الاستدامة بعروض جاذبة تم الاستمتاع بمشاهدتها من قبل شتى الشرائح المجتمعية.

أفلام

ومن الأفلام التي انسجمت مع شعار المهرجان في دورته الجديدة ((قصة نجاح أبوظبي)) للمخرج الإماراتي منصور الظاهري، و((سماء بلاستيكية بيضاء)) من المجر للمخرجين تيبور وسارولتا، و((القافلة تسير)) للمخرج صالح كرامة، و((همسات النار والماء)) من الهند، وغير ذلك.

وأوضح نقطة مفادها بأنه يتحمل الجميع مسؤولية الحفاظ على البيئة بجميع مكوناتها عبر المبادرات والمشاريع المختلفة، مثمناً في الوقت ذاته التزام أبناء الإمارات بنهج القيادة ورؤيتها الاستراتيجية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة محلياً وعالمياً.

عروض استثنائية

وقدم مهرجان العين السينمائي الدولي لضيوفه عروضاً سينمائية مميزة، وفرصاً للتفاعل مع الخبراء، وفرصة مشاهدة محتوى مميز وهادف سلط الضوء على أهمية الحفاظ على البيئة وتعزيز الاستدامة، والبقاء على اطلاع دائم ومعرفة المزيد عن حلول الاستدامة، وإيجاد أوجه جديدة للفهم وتحفيز التفكير بطريقة تفاعلية ومبتكرة حول هذه القضية المهمة.

وتضمنت فعاليات المهرجان عرض فيلم ((فتى الجبل))، فيلم مغامرات عائلي مشوق، على شاشات سينما ستار، في بوادي مول، وذلك بعد عرض الفيلم في مهرجان سياتل السينمائي الدولي للأطفال في أمريكا الشمالية الأسبوع الماضي.

ويروي الفيلم حكاية سهيل الاستثنائية، وهو فتى إماراتي يعاني التوحد، حيث يتحدى المعايير المجتمعية ويخوض رحلة تحولية مذهلة عبر جبال الفجيرة الساحرة.