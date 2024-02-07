أسبوع دبي للموضة يرسم لوحات أناقة وأزياء عصرية مبتكرة

واصل أسبوع دبي للموضة؛ حدث الموضة الأبرز في المنطقة الذي ينظمه حي دبي للتصميم ومجلس الأزياء العربي، فعالياته، بحضور المئات من خبراء قطاع الأزياء العالمي، حيث شهدت فعاليات اليوم الثالث عرض تشكيلة ((Michael Cinco)) التي تحتفي بأهمية التعبير عن الذات. في حين تضمن اليوم الثاني برنامجاً حافلاً من عروض الأزياء والشراكات وفعاليات الإطلاق.

واحتفلت علامة ((Choice))، بالذكرى الخامسة والعشرين على تأسيسها من خلال تشكيلة ((Flower Bloom)) الاستثنائية التي تضم تصاميم أنثوية ناعمة ورقيقة. فيما أطلقت علامة ((RIVA)) تشكيلتها المرتقبة لشهر رمضان المبارك 2024 قبل أسابيع على بدايته.

خبرة

أكدت علامة ((SELFMADE)) على خبرتها الواسعة في إبداع تصاميم الدنيم الاستثنائية من خلال استعراض مجموعة من القطع اليومية المميزة بطابع عصري وجريء.

ونجح المصمم الفلبيني الشهير مايكل سينكو في ترسيخ مكانته بصفته أحد أبرز مصممي الأزياء في المنطقة من خلال عرض تشكيلته الجديدة خلال فعاليات اليوم الثالث من أسبوع دبي للموضة.

واحتفت فعالية الغداء المبكر ((Threads Fashion Brunch))، التي أقيمت بالتعاون مع تطبيق انستجرام، بجهود علامات الأزياء في المنطقة في ترسيخ مكانة قطاع الأزياء العالمي، وذلك ضمن مطعم ((Lucia's)) في فندق العنوان سكاي فيو. واستضاف مطعم ((Gohan)) الفعالية الحصرية Lama Jouni Party x Dubai Fashion Week، التي اطلع خلالها الضيوف على أحدث الاتجاهات والتصاميم في عالم الأزياء.

ألوان

وكانت فعاليات اليوم الثاني قد استهلت بعرض تشكيلة ((La Terre)) من ((Maison Sara Chraibi))، التي أطلقتها خلال أسبوع الأزياء الراقية في باريس لموسم ربيع وصيف 2024. وتستمد التشكيلة إلهامها من شكل الأرض وتفاصيلها الدقيقة. واتسمت بإدخال ألوان الأخضر والأزرق المائي إلى قطع التشكيلة، تعبيراً عن احتفائها بجوهر الحياة على الأرض.

تشكيلات

احتفلت علامة ((Mrs. Keepa))، أحد أعضاء لجنة المصممين في أسبوع دبي للموضة، بإطلاق تشكيلة ((Mrs. Keepa Studio-Couture)) لموسم ربيع وصيف 2024 بالتعاون مع دار ((سوذبيز)) للمزادات في دبي ضمن العرض الذي حمل اسم Inhale Collection. كما قامت علامة ((Dyson)) بإطلاق جهاز تمليس الشعر Dyson AirstraitTM️ الجديد كلياً.

وتعد تشكيلة ((La Nuit)) نقلة نوعية في أسلوب علامة ((Anaya)) من التفاصيل الجمالية الناعمة والمرهفة إلى التصاميم الجريئة التي تعكس شخصية المرأة العصرية القوية. وابتعدت علامة ((Anaya)) في هذه التشكيلة عن ألوان الباستيل الهادئة، لتعتمد إطلالات أحادية اللون بتدرجات الأسود والأبيض والبيج والأخضر والأحمر الساطع.

وحملت تشكيلة علامة ((Humariff)) في أسبوع دبي للموضة توقيع المصممة تمام هوماريف بالتعاون مع الطالبتين في أكاديمية هوماريف، أمينة ناريمان وزارا خودي.