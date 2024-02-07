رأس السنة الصينية في دبي.. احتفاء قوامه الدهشة والإبداع والجمال

تستضيف مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، مجموعة من الفعاليات والأنشطة والعروض الترويجية المميزة التي تقام خلال هذا الأسبوع في مواقع عدة بمختلف أنحاء دبي، ضمن الاحتفالات برأس السنة الصينية (عام التنين).

وتندرج الاحتفالات برأس السنة الصينية ضمن تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة، الذي يتضمن مجموعة من المهرجانات والمناسبات التي تنظم في دبي على مدار العام، حيث يشهد مساء السبت المقبل إقامة عرض لطائرات الدرون في فندق برج العرب الشهير، حيث تضيء ما بين 1600 و1800 طائرة درون السماء لتشكل تنيناً يبلغ طوله 300 متر. ويمثل هذا العرض لحظةً فارقة، حيث إنها المرة الأولى التي يمكن لطائرات الدرون القيام بالمناورة حول مبنى فندق برج العرب، واستعراض الابتكارات التكنولوجية في دبي خلال هذه المناسبة المهمة.

ويمكن للزوار والسكان الاستمتاع بأجمل التجارب في آي إم جي عالم من المغامرات، المدينة الترفيهية الاستثنائية التي تستضيف يومياً مجموعة واسعة من العروض حتى 20 فبراير الجاري، بما في ذلك رقصة السنة القمرية الجديدة، ورقصة التنين، وعرض ألعاب الخفة الرائع. وتتكامل التجربة مع رقصات الأسد والتنين الجوالة، إلى جانب عجلة الحظ التي تضفي مزيداً من المتعة على احتفالات نهاية الأسبوع.

ويتحول ((شارع المصنع)) في منتزه ((ليجولاند دبي)) إلى وجهة حيوية للاحتفال برأس السنة الصينية، تتزين بالمصابيح والموسيقى والأضواء المتنوعة. إلى جانب تجارب فريدة من نوعها، بما في ذلك عمل تنين من قطع الليجو، وورشة الرقص المسائية.

وتتجسد الروح الاحتفالية في ريفرلاند دبي مع عروض الشوارع المفعمة بالحيوية بمناسبة رأس السنة الصينية، والتي تشمل رقصات الأسد والتنين، ولقاء الشخصيات الشهيرة والترحيب بها، والعروض البهلوانية الساحرة. فيما يدعو منتزه موشنجيت دبي العائلات إلى السير على خطى شخصية ((بو)) في فيلم الرسوم المتحركة الشهير ((كونغ فو باندا)). ويمكن للأطفال والكبار الانضمام إلى عرض أكاديمية كونغ فو باندا، حيث يمكنهم تعلم فنون الكونغ فو جنباً إلى جنب مع شخصيتي ((بو)) المحبوب والمرح و((المعلم شيفو)) الحكيم.

مكافآت احتفالية

وتشهد احتفالات رأس السنة الصينية في دبي عروض استرداد نقدي وخصومات مجزية في فستيفال سيتي مول، ومول الإمارات، ومتاجر مجموعة الطاير المشاركة في دبي مول أو مول الإمارات.

وتضيف داماس لمسة من الأناقة إلى احتفالات السنة الصينية الجديدة، حيث تدعو العلامة التجارية عملاءها للاستمتاع بتجربة تسوق مجزية والحصول على شمعة داماس الحصرية مجاناً عند الشراء بقيمة 3500 درهم أو أكثر.

توفير هائل

وفي السياق يقدم متجر شاومي في دبي مول، عروضاً خاصة على تشكيلة واسعة من المنتجات. كما تقدم سامسونايت تخفيضات تتراوح ما بين 25 و40 بالمئة في عدد من مراكز التسوق. ويمكن للمتسوقين الاستمتاع بتخفيضات تتراوح ما بين 30 و 75 بالمئة على علامات تجارية رائدة مثل أرماني وكوتش.

هذا إلى جانب عروض الطعام والإقامة الفندقية، التي يقدمها مطعم سوي موي بمنتجع ومارينا ذا ويستن دبي شاطئ الميناء السياحي، ومطعم ليوان تراس بفندق سويس أوتل الغرير ومنافذ الطعام الموجودة بفندق إس إل إس دبي، وفندق ومركز مؤتمرات لو ميريديان دبي ومطعم لونغ ين الصيني.