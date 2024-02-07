«سكة للفنون» الـ 12.. روائع وقصص ينسجها 500 مبدع

أعلنت ((دبي للثقافة)) عن بدء التحضيرات لإطلاق النسخة الـ12 من ((مهرجان سكة للفنون والتصميم))، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، خلال الفترة من 23 فبراير الجاري حتى 3 مارس المقبل، بمشاركة أكثر من 500 مبدع وفنان من الإمارات والمنطقة والعالم.

وتسعى الهيئة من خلال المهرجان إلى توفير منصة مبتكرة تجمع شتى أنواع الفنون، وتحتفي في الوقت ذاته بأصحاب المواهب الرائدة والناشئة والفنانين الشباب من الإمارات والخليج، تحقيقاً لأهداف رؤية دبي الثقافية الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

برنامج ثري

وستطل نسخة المهرجان، التي ستقام هذا العام في حي الشندغة التاريخي، ببرنامج ثري بالفعاليات والعروض النوعية الرامية إلى إبراز ثراء المشهد الفني المحلي، حيث تعرض أكثر من 100 عمل فني تحمل بصمات مجموعة كبيرة من الفنانين الإماراتيين والخليجيين والمقيمين على أرض الدولة، سيتم توزيعها على 13 بيتاً يقدم كل واحد منها أنواعاً مختلفة من الفنون، وأعمالاً تركيبية مميزة وأخرى رقمية ومنحوتات ومساحات تفاعلية متنوعة مستلهمة من وحي شعار المهرجان ((الفن ينطلق من سكة جديدة))، ومن بينها ((البيت الخليجي الرقمي))، وبيت ((كبارنا × أرشفة الحاضر))، و((بيت الإبداع في فن الطهي)) و((بيت جمعية الإمارات للفنون التشكيلية))، و((بيت الثقافة الحضرية)) بتنظيم ذا ووركشوب دبي، وغيرها.

وستشهد نسخة المهرجان الحالية إطلاق 8 جداريات وأكثر من 10 أعمال فنية تركيبية خارجية في أروقة حي الشندغة التاريخي، وهو ما يتواءم مع استراتيجية ((الفن في الأماكن العامة)) التي تقود ((دبي للثقافة)) حركة تفعيلها لتعزيز الثقافة البصرية في الإمارة، كما تتضمن أجندة الحدث تنظيم أكثر من 200 ورشة عمل تسلط الضوء على توجهات قطاع الفنون العالمية، إضافة إلى أكثر من 15 جلسة حوارية ونقاشية تستضيف مجموعة من أبرز المبدعين الفاعلين على الساحة الفنية.

تشكيلة واسعة

ويقدم المهرجان على مدار 10 أيام تشكيلة واسعة من العروض الموسيقية والأنشطة الترفيهية المتنوعة التي تقام ضمن أجواء ملهمة ويشارك فيها أكثر من 70 موسيقياً، في حين خصصت ((دبي للثقافة)) بالتعاون مع مجموعة مؤسسات ومراكز متخصصة بالفنون على مستوى الدولة قسماً للأطفال يحمل عنوان ((ليتل سكة))، ويقدم ورش عمل مبتكرة صممت خصيصاً للصغار، بهدف تمكينهم من تطوير وصقل مهاراتهم وإطلاق إبداعاتهم.

وسيفتح متحف الشندغة، أكبر متحف تراثي في الإمارات، أبواب أجنحته أمام زوار المهرجان ليتيح لهم فرصة استكشاف تاريخ دبي وثقافتها وتراثها العريق عبر مجموعة من المقتنيات والمعروضات والأفلام والصور الفوتوغرافية القديمة بطريقة تفاعلية مبتكرة، حيث يشارك في فعاليات الحدث 15 جناحاً متنوعاً، هي: بيت الأطفال، وخور دبي: نشأة مدينة، وبيت الحرف التقليدية، وجناح الزينة والجمال، وكذلك بيت العطور، والطب الشعبي، وبيت الشعر، ودار آل مكتوم، والمجوهرات التقليدية، وأجنحة الإيمان والحياة، ودبي المعاصرة، والمجتمع والبيئة، إضافة إلى جناح الحياة البحرية، والمأكولات الشعبية، ومتحف ساروق الحديد.

وسيكون الزوار طوال فترة المهرجان على موعد مع أكثر من 35 مفهوماً محلياً للمأكولات والمشروبات التي تقدمها ((دبي للثقافة)) بالتعاون مجموعة من العلامات التجارية المحلية، بينما توفر الهيئة مساحة خاصة لرواد الأعمال الإبداعية لبيع منتجاتهم المتنوعة المستلهمة من الفن والتراث المحلي.