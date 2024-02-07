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الوحدة يتعاقد مع الدولي الأوزبكي إيركينوف حتى 2025

2/7/2024 7:24:52 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تعاقد الوحدة مع الدولي الأوزبكي خوجيمات إيركينوف ((22 عاماً)) قادماً من نادي توربيدو موسكو الروسي بعقد حتى عام 2025 ليحل في خانة الأجنبي الخامس في صفوف العنابي. ويحل إيركينوف في قائمة الوحدة مكان الأرجنتيني كريستيان جوانكا الذي أنهى العنابي إعارته من الشباب السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وانتقل إلى صفوف التعاون السعودي، بعد 6 أشهر فقط قضاها مع الفريق بسبب عدم ظهوره بالمستوى المطلوب.

وكان إيركينوف لاعب المنتخب الأوزبكي قد اجتاز الفحوصات الطبية التي أجريت له، أول من أمس، عقب وصوله إلى أبوظبي، قبل التوقيع على عقود انضمامه للوحدة، وسيرتدي اللاعب الرقم 15 مع ((أصحاب السعادة)). ورحب مجلس إدارة الوحدة ممثلاً في أحمد عوض العتيبة نائب رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم بالوافد الجديد، متمنياً له التوفيق مع الفريق خلال المرحلة المقبلة وتقديم الإضافة المرجوة لمساعدة الفريق على الانتصارات.

سعادة

من جهته، أبدى إيركينوف سعادته بالانضمام لصفوف العنابي أحد أعرق الأندية في الإمارات، مؤكداً أنه يعد قيادة النادي وإدارته وجماهيره بالقتال من أجل الوحدة وبذل أقصى جهد بجانب زملائه اللاعبين لتحقيق أهداف النادي.

ويعد إيركينوف أحد اللاعبين المميزين في مركز الجناح، وسيشكل إضافة جيدة لصفوف الوحدة، إذ ساهم اللاعب خلال مشاركته مع فريق باختاكور الأوزبكي والذي لعب له معاراً من فريقه الروسي، في دوري أبطال آسيا بالموسم الحالي في 6 أهداف خلال 4 مباريات، حيث أحرز 5 أهداف وصنع هدفاً.

تحضيرات

على جانب آخر، واصل الوحدة تحضيراته الجادة، استعداداً للمواجهة المرتقبة مع الوصل، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والمقررة غداً الجمعة، على ملعب الفهود بزعبيل.

ويؤدي الفريق مرانه الختامي، اليوم، تحت قيادة الصربي غوران توفيغدزيتش، الذي يستعد بدوره للظهور الرسمي الأول مع ((أصحاب السعادة)) بعد توليه مهمة تدريب الفريق خلفاً للهولندي آرنو بويتنويغ والذي قاد العنابي مؤقتاً بعد إقالة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني في نوفمبر الماضي.

وخاض الوحدة 3 وديات مع غوران خلال فترة التوقف الدولي، وظهر الفريق بمستوى جيد، حيث شارك في البطولة الودية التي نظمها النادي، وفاز على الزمالك المصري 3-1، قبل أن يخسر بركلات الترجيح من الاتفاق السعودي في النهائي بعد التعادل في الوقت الأصلي 1-1، وخسر في الودية الثالثة 0-1 أمام الفيحاء السعودي.

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