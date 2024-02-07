قطر تهزم إيران وتلاقي الأردن في نهائي كأس آسيا

باتت قطر على بُعد خطوة واحدة من الاحتفاظ بلقب كأس آسيا لكرة القدم بتأهلها لمواجهة الأردن في نهائي البطولة المقامة على أرضها بعد فوزها 3 - 2 على إيران في قبل النهائي، بإستاد الثمامة أمس.

ويدين المنتخب القطري، المتوج بلقب النسخة الماضية عام 2019 في الإمارات، بفضل كبير في فوزه لمهاجمه أكرم عفيف الذي سجل هدفاً وصنع آخر، وكذلك المعز علي الذي أحرز هدف الفوز قرب النهاية.

ويلتقي المنتخب القطري في النهائي المقرر في إستاد لوسيل السبت المقبل، مع نظيره الأردني الذي تأهل للنهائي الآسيوي للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه بهدفين نظيفين على كوريا الجنوبية، أول من أمس.

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