دبي تشهد انطلاقة طواف الإمارات للسيدات 2024 اليوم

تنطلق اليوم الخميس، النسخة الثانية من طواف الإمارات للسيدات 2024، والذي يقام بمشاركة 120 من نخبة المتسابقات العالميات، يمثلن 20 فريقاً عالمياً. وينطلق الطواف بالمرحلة الأولى ((مرحلة دبي)) برعاية مجلس دبي الرياضي، إذ تأتي الانطلاقة من حديقة دبي للزهور ((دبي ميراكل غاردن)) وينتهي عند دبي هاربور لمسافة 122 كلم.

ويمر الطواف على أبرز المعالم السياحية والاستثمارية في إمارة دبي، بداية من مدينة دبي الرياضية، ومسار القدرة للدراجات، وبحيرة فلامينجو، ومدينة جميرا، وغيرها، ليصل الطواف إلى نقطة الختام في دبي هاربور.

وعقد مجلس أبوظبي الرياضي مؤتمراً صحفياً، أمس، بمقر نادي أبوظبي للدراجات بجزيرة الحديريات، بحضور 6 من المتسابقات العالميات المشاركات في الطواف للحديث عن تطلعاتهن واستعداداتهن للسباق.

صدارة

وتتصدر البلجيكية لوتي كوبيكي من فريق إس دبي ووركس الهولندي، والفائزة بسباق الطريق في بطولة العالم في بريطانيا 2023، أبرز المرشحات للقب طواف الإمارات، إذ نجحت في الفوز بترتيب النقاط في طواف فرنسا العام الماضي، والمركز الثاني في التصنيف العام للسباق، وتعليقاً على مدى جاهزيتها لطواف الإمارات، قالت كوبيكي: ((قد أكون في وضع ليس بنفس القوة التي كنت عليها في طواف فرنسا 2023، إلا أنني جاهزة لخوض السباق هنا في الإمارات، ومحاولة الفوز بالتصنيف العام)).

عبور

وأكدت الإيطالية إليزا لونغو بورغيني من فريق ليدل تريك الأمريكي، وحاملة لقب النسخة الأولى من طواف الإمارات، أن الفوز بطواف الإمارات العام الماضي شكل أفضل ذكرياتها في 2023، لا سيما لحظة فوزها وعبورها خط النهاية بجانب زميلتها في الفريق على قمة جبل حفيت، وقالت: ((كان إحساساً رائعاً الاحتفال معاً على خط النهاية، الفوز مثل أجمل ذكرياتي العام الماضي، لحسن الحظ تمكنت من العودة بعد غياب نحو 7 أشهر من عدم المشاركة في السباقات للإصابة، ولكني أشعر أني في صحة جيدة الآن)).

لقب

وقالت الإيطالية سيلفيا بيرسيكو من فريق الإمارات القابضة: ((يعتبر السباق بمثابة تحد كبير بالنسبة لنا لأننا نمثل دولة الإمارات العربية المتحدة، سنحاول الفوز في كل مرحلة، للتتويج باللقب في النهاية، خاصة وأن فريق الإمارات القابضة يعد نموذجاً لفرق الدراجات للسيدات هنا في الإمارات، وأعتقد أن العديد من الفتيات من عشاق هذه الرياضة يتابعوننا بشكل كبير)).

سعادة

من جهتها، أعربت الإسبانية مافي غارسيا من فريق العلا جايكو الأسترالي عن سعادتها بالمشاركة في طواف الإمارات للسيدات للمرة الأولى، وقالت: ((أشعر بسعادة كبيرة للتواجد هنا في الإمارات والمشاركة في النسخة الثانية للطواف، بالطبع سأحاول بذل قصارى جهدي للفوز بإحدى مراحل السرعة.

حلم

وقالت الهولندية لورينا ويبيس، من فريق إس دي ووركس: ((أحلم بارتداء القميص الأحمر وتصدر التصنيف العام خلال مشاركتي الثانية في طواف الإمارات، فزت بالمرحلة الثالثة في العام الماضي، وبالطبع أسعى للفوز مع الفريق بأكبر عدد من مراحل السرعة، أعتقد أن المنافسة ستكون شديدة بين جميع الفرق)).

مسيرة

بدورها، أبدت الكندية أليسون جاكسون من فريق إي إف إيديوكيشن الأمريكي، تحمسها للمشاركة في الطواف، وأكدت أن مسيرتها تغيرت بعد تحقيقها أداء أفضل خلال عام 2023، والفريق يدخل السباق بهدف الفوز.

وقالت: ((السباق يمثل خطوة كبيرة نحو زيادة عدد السيدات الممارسات لرياضة ركوب الدراجات، مما يساعد على الترويج للرياضة بشكل عام، حضرت مبكراً إلى الإمارات للتحضير للطواف)).

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