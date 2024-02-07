نجمة جودلفين «موج» تعتزل عالم السباقات

أعلن فريق جودلفين عن اعتزال ((موج)) التي توجت العام الماضي بلقب الـ((1000 جينيز الإنجليزي))، وستنضم إلى مجموعة أفراس الإنتاج لدى جودلفين. وقال المدرب العالمي سعيد بن سرور: ((موج)) مهرة مميزة للغاية، وأظهرت تألقها طوال مسيرتها في السباقات، لقد كان يوماً رائعاً عندما فازت بسباق 1000 جينيز، وكنت سعيداً بشكل خاص لأنها هي التي منحتني فوزي رقم 500 بسباقات الفئات في كينلاند. وأضاف: أثبتت نفسها أمام خيرة الخيول في جميع أنحاء العالم، سيفتقدها الجميع في إسطبلات جودلفين، ولكننا نتطلع إلى المرحلة التالية من حياتها كفرس إنتاج.

وحققت ((موج)) في مسيرتها العالمية 6 انتصارات من أصل 11 مشاركة كانت أبرزها على الإطلاق الفوز بلقب الـ((1000 جينيز الإنجليزي)) في مضمار ((نيوماركت)) العريق بإنجلترا، وتحقيق لقبي ((جميرا كلاسيك للمهرات)) و((جميرا غينيز للمهرات)) على مضمار ((ميدان)) العالمي، بالإضافة إلى لقب ((كوين إليزابيث الثانية شالينج كب ستيكس))، الذي أقيم على مضمار ((كينلاند)) في الولايات المتحدة الأمريكية.

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