مباراتان في بطولة «اومورفيا» للبولو بملاعب غنتوت اليوم

تشهد ملاعب نادي غنتوت اعتباراً من الساعة الثالثة من عصر اليوم استئناف مباريات بطولة (اومورفيا) الأولى للبولو التي ينظمها نادي غنتوت برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، والتي انطلقت مبارياتها أول من أمس والتي تشهد إقامة مباراتي الدور نصف النهائي على ضوء نتائج الجولة الافتتاحية للبطولة التي شهدت فوز فريق أبوظبي بولو المتصدر الأول على فريق (ايه ام بولو) بنتيجة 5 - 4، كما فاز فريق الفيصل بولو الوصيف على فريق انكورا بولو الثالث في الترتيب العام بنتيجة 9 أهداف مقابل 8 أهداف ونصف، كما استطاع فريق الإمارات بولو تحقيق الفوز على فريق غنتوت بولو بنتيجة 8 أهداف مقابل7 أهداف ونصف وأدار مباريات الجولة الافتتاحية التي شهدت تسجيل 42 هدفاً، مع الطاقم الدولي الأرجنتيني المكون من جاسون ديكسون وماتياس وبيتر رأيت.

وعلى ضوء نتائج الجولة الأولى الافتتاحية يلتقي عصر اليوم في المباراة الأولى فريقا أبوظبي بولو المتصدر بقيادة فارس اليبهوني وصالح الجزيري الذي يشارك لأول مرة بملاعب غنتوت مع فريق انكورا بولو الرابع، وفي الرابعة والنصف يتقابل فريق الفيصل بولو الثاني مع فريق الإمارات بولو الثالث في الترتيب العام، بينما يلعب في الثالثة من عصر يوم الأحد المقبل 11 فبراير الحالي في ختام البطولة فريق غنتوت بولو مع فريق AM بولو لتحديد المركزين الخامس والسادس والتي تعقبها في الرابعة والنصف المباراة النهائية التي تجمع بين الفريقين الفائزين من جولة اليوم في الدور نصف النهائي.

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