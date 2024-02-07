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«النوف للمحامل الشراعية» ينطلق السبت في أبوظبي

2/7/2024 7:24:51 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، ينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ((سباق النوف)) للمحامل الشراعية 43 قدماً السبت المقبل في أبوظبي ((حسب الأحوال الجوية)).

وتم فتح باب التسجيل للمشاركة في السباق، ويتوقع أن يصل عدد المحامل المشاركة فيه إلى أكثر من 100 محمل شراعي.

وينطلق السباق من منطقة شرق السعديات لمسافة 18 ميلاً بحرياً، نحو خط النهاية أمام مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية على كورنيش أبوظبي.

وأكمل فريق العمل بالنادي الترتيبات الفنية واللوجستية والتنظيمية، التي تستوعب المشاركة الكبيرة التي تتميز بها السباقات التراثية بشكل عام، وسباقات المحامل الشراعية فئة 43 قدماً بشكل خاص، وهي الفئة الوسطى من المحامل الشراعية التي تستقطب البحارة لفئتي الشباب والكبار.

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