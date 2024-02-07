راشد بن دلموك يتوج أبطال السباق التأهيلي في مدينة دبي الدولية للقدرة

توج الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية، أنجال الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، الفائزين في السباق التأهيلي الذي أقيم يوم أمس في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم لمسافة 80 كلم، وتم على هامش السباق تكريم الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بعد مشاركته في السباق مع أنجاله الشيخة شيمة والشيخ محمد والشيخ حمد.

حضور

وشهد السباق الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية شؤون الخيل في مملكة البحرين، وعدد من المهتمين برياضة الفروسية عموماً وسباقات القدرة والتحمل على وجه الخصوص.

واستقبلت مدينة دبي الدولية للقدرة أعداداً كبيرة من المشاركين في السباقين التأهيلين لمسافة 80 كلم و40 كلم اللذان أقيما يوم أمس، حيث بلغ إجمالي عدد المشاركين 353 فارساً وفارسة من مختلف إسطبلات الدولة والخليج.

ترقب

واستضافت مدينة دبي الدولية للقدرة مجموعة من السباقات التأهيلية قبل بدء العد التنازلي للحدث الكبير، مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة الذي سينطلق بعد نحو أسبوعين، ويشتمل على 4 سباقات وهي: كأس السيدات يليه كأس الإسطبلات الخاصة، ثم كأس ((جميلتي)) للأفراس قبل الوصول إلى المحطة الختامية الأبرز كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمسافة 160 كلم، والذي سيكون محط أنظار العالم.

اعتماد

من جهة أخرى، اعتمد نادي دبي للفروسية الموعد الجديد لسباق كأس حتا للقدرة المخصص للإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي، وسيقام السباق يوم 6 مارس المقبل بدلاً من الموعد السابق الذي كان مقرراً اليوم.

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