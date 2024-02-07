«+ 90».. شهد ودموع في كأس آسيا

عاشت جماهير غالبية المنتخبات المشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة القدم بنسختها الـ 18 المتواصلة في قطر حتى 10 فبراير الجاري، على وقع فصول مثيرة من الشهد تارة والدموع تارة أخرى نتيجة تسجيل أهداف بعد الدقيقة 90، أو ما يعرف بـ((+ 90)) أو الدقيقة القاتلة من زمن المباريات.

وحدثت فصول الشهد والدموع في 21 مباراة منذ دور المجموعات من كأس آسيا في مؤشر على قلة التركيز من جانب لاعبي المنتخب المسجل عليه هدف في الدقيقة ((+ 90))، وقوة الإصرار على التسجيل من جانب لاعبي المنتخب صاحب الهدف في الوقت القاتل.

وكثيراً ما تكتسب أهداف ((+ 90))، قدراً عالياً من الإثارة والحماس والندية لدى عموم أطراف كرة القدم، جماهير ومتابعين ومعنيين، خصوصاً عندما تشكل تلك الأهداف، عنصر حسم في تحديد مسار هذا المنتخب أو ذاك في بطولات الساحرة المستديرة.

21 مباراة

وتوزعت الأهداف التي عرفتها المباريات الـ 21 بعد الدقيقة ((90)) على القطري أكرم عفيف في شباك منتخب لبنان في الدقيقة 90 + 6، والطاجيكي نور الدين خمروكولوف في مرمى منتخب لبنان أيضاً في الدقيقة 2+90، والإماراتي يحيى الغساني في مباراتي هونغ كونغ وإيران في الدقيقة 5+90، والدقيقة 3+90 على التوالي، والياباني اتارو ايندو في مرمى منتخب العراق في الدقيقة 3+90، والإندونيسي ساندي والاش في شباك منتخب اليابان في الدقيقة 1+90، والفيتنامي نيغوين كوانغ هاي في مرمى منتخب العراق في الدقيقة 1+ 90، والعراقي أيمن حسين في مرمى منتخب فيتنام في الدقيقة 12+90.

كما سجل الأردني يزن العرب بالخطأ في مرماه أو ما يعرف بـ ((النيران الصديقة)) لصالح منتخب كوريا الجنوبية في الدقيقة 1+90، وسجل البحريني علي مدن في مرمى منتخب ماليزيا في الدقيقة 5+90، والكوري الجنوبي سون هيونغ مين في شباك منتخب ماليزيا في الدقيقة 4+90، والماليزي روميل موراليس في مرمى منتخب كوريا الجنوبية في الدقيقة 15+90، والسعودي علي البليهي في مرمى منتخب عُمان في الدقيقة 6+90، والأسترالي هاري سوتر في مرمى منتخب إندونيسيا في الدقيقة 1+90.

وسجل لاعب منتخب الإمارات، خليفة الحمادي هدفاً لمصلحة الأبيض في مرمى منتخب طاجيكستان في الدقيقة 5+90، والأردني يزن العرب في مرمى منتخب العراق في الدقيقة 5+90، والأردني نزار الرشدان في مرمى منتخب العراق في الدقيقة 7+90، والكوري الجنوبي تشو جو سونغ في مرمى منتخب السعودية في الدقيقة 9+90، والكوري الجنوبي هوانغ هي تشان في شباك منتخب استراليا في الدقيقة 6+90، والكوري الجنوبي سون هيونغ مين في مرمى منتخب استراليا في الدقيقة 104، والإيراني علي رضا جهانبخش في مرمى منتخب اليابان في الدقيقة 6+90.

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