مدربو منتخبات الشاطئية: عامل الخبرة سيحسم لقب مونديال دبي

أكد مدربو المنتخبات المشاركة في كأس العالم لكرة القدم الشاطئية المقررة في دبي بين 15 و25 فبراير الجاري أن المستويات القوية لجميع المنتخبات المتأهلة إلى النهائيات سيجعل المنافسة على اللقب صعبة، فيما سيلعب عامل الخبرة دوراً حاسماً في تحديد البطل، كما أعربوا عن ثقتهم بقدرة دبي على تنظيم أفضل نسخة في تاريخ المونديال، وأنهم متحمسون لانطلاقة البطولة، التي تعتبر أهم حدث لكرة القدم الشاطئية.

ويشارك 16 منتخباً في النهائيات هي الإمارات، عمان، مصر، البرازيل، البرتغال، تاهيتي، الأرجنتين، كولومبيا، المكسيك، إيطاليا، إسبانيا، اليابان، إيران، السنغال، الولايات المتحدة وبلاروسيا.

ويحمل المنتخب البرازيلي الرقم القياسي في التتويج باللقب 5 مرات سنوات 2006 و2007 و2008 و2009 و2017، ويعد أحد أبرز المنتخبات المرشحة للفوز باللقب في دبي، التي تستضيف كأس العالم لكرة القدم الشاطئية للمرة الثانية، بعد 2009.

وصرح دانيال زافيروني مدرب منتخب تاهيتي أن القرعة جاءت صعبة ومتوازنة، وقال: ((سنلعب في مجموعة الموت، وسنقاتل من أجل الذهاب بعيداً في البطولة حتى نؤكد المستويات الجيدة، التي ظهرنا عليه في السنوات الأخير، والتي بفضلها نحن هنا في دبي)).

وأوضح زافيروني، الذي شارك مع منتخب بلاده لاعباً في كأس القارات في دبي سنوات 2012 و2015 و2016 أنه يثق بتقديم دبي لنسخة رائعة وتاريخية، وأضاف: ((جميع المنتخبات سعداء بإقامة كأس العالم في دبي، لقد تعودنا على تنظيم دبي لكأس القارات على مستوى عال، ولمسنا حسن الضيافة والاستقبال من شعب الإمارات الطيب، ويمكنني القول إن التنظيم الجيد أصبح ماركة مسجلة باسم دبي)).

وأوضح مدرب تاهيتي أن المشكلة الوحيدة التي يواجهها هي التأقلم مع فارق التوقيت بين الإمارات وتاهيتي، وقال: لقد جئنا من المحيط الهادي وعلينا أن نكون على أتم الاستعداد والتركيز الذهني لتحقيق هدفنا.

ونوه زافيروني بأن منتخب تاهيتي يتطلع لتويج بكأس العالم، بعدما حصل على المركز الثاني في مونديال 2015 في البرتغال و2017 في باهاماس.

وأكد ماريو ألفارو باتيستا مدرب منتخب البرتغال أن فريقه جاء من أجل اللقب، وقال إن عامل الخبرة يرجح كفته لا سيما أنه حامل اللقب مرتين في 2015 و2019، ويملك كل الإمكانات لتحقيق اللقب الثالث، مشيراً إلى أنه لديه ذكريات جميلة في دبي.

وصرح ماركو أوكتافيو مدرب منتخب البرازيل أن فريقه لا يشغل تفكيره باللقب، وأن هدفه الفوز بالمباراة الأولى ثم خوض باقي المباريات بالقطعة، مشيراً إلى أن السامبا يضم مجموعة متميزة من اللاعبين، وسيحاول تقديم أفضل ما لديه.

طموح

من جهته صرح مصطفى لطفي مدرب منتخب مصر أن فريقه يطمح للظهور بمستويات جيدة رغم افتقاده عامل الخبرة كونها المرة الأولى، التي يشارك فيها في كأس العالم، وقال: سنحاول الوصول إلى أبعد مرحلة، أشكر دبي على استضافة البطولة، ستكون استثنائية كما عودتنا دائماً في كل الأحداث الرياضية، نشعر بسعادة غامرة عندما نلعب في دبي.

وتوقع هرنان ماغريني مدرب الأرجنتين أن تشهد البطولة مستويات قوية نظراً للخبرة التي تتمتع بها أغلب المنتخبات المشاركة، مشيراً إلى أن التنظيم سيكون في مستوى السمعة الطيبة لدبي.

وصرح طالب هلال مدرب منتخب عمان أن كل المنتخبات المشاركة في النهائيات قوية، وأن الفارق بينها يكمن في عامل الخبرة، مثل البرازيل حامل اللقب 5 مرات، البرتغال بطلة العالم مرتين، وأضاف: التنظيم سيكون رائعاً كما عودتنا دبي في جميع الأحداث الرياضية التي استضافتها.

وقال امادو ديالو مدرب منتخب السنغال: نعول على خبرتنا للذهاب بعيداً في البطولة، لقد فتح الوصول إلى نصف النهائي في 2021 شهيتنا، لذلك نريد المضي قدماً هذا العام.

لن نقلل من شأن أي منافس، لكننا نعرف قيمتنا، ونؤمن بقدرتنا على القيام بأشياء عظيمة وصنع التاريخ في هذه الرياضة، ومع ذلك سنحتاج إلى الاحتفاظ بالتركيز وروح التحدي، وأن نفكر في ما يعنيه الأمر لشعبنا، تعتبر كرة القدم الشاطئية حالياً رياضة ذات قيمة في السنغال، وحصلت على مكانتها نتيجة للعمل الشاق، الذي قام به كل أفراد هذا الفريق، عندما أنظر إلى لاعبي فريقي وأستمع إلى قصصهم الدرامية عن كرة القدم الشاطئية، فضلاً عن الحب والشغف الذي يكنونه للعبة، أعتقد أن تضحياتهم تستحق المكافأة النهائية.

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